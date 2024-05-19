«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» 2:0. ТМ4.5 голов сыграл в 14 из 15 последних матчей «Вулвс» в АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в заключительном 38-м туре АПЛ со счетом 2:0.

В составе мерсисайдцев забили Алексис Мак Аллистер и Джарелл Куанса. ТМ4.5 голов сыграл в 14 из 15 последних матчей «Вулвс» в АПЛ. До игры на ТМ4.5 предлагался коэффициент 1.91.

Юрген Клопп провел прощальный матч у руля «красных». «Ливерпуль» с 82 очками завершил сезон на 3-й строчке, «Вулверхэмптон» с 46 баллами – на 14-й.