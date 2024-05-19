«Балтика» проиграла «Ростову» и осталась в зоне вылета. Команда отыграла 7-й верховой матч подряд в РПЛ

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«Ростов» победил «Балтику» в матче 29‑го тура РПЛ со счетом 2:1.

Перед игрой ТБ2.5 голов котировался за 2.01, а «обе забьют – да» – за 1.76. «Балтика» отыграла 7-й верховой матч кряду в РПЛ. В предыдущем туре калининградцы на последних минутах упустили победу против «Динамо» (2:3).

«Ростов» набрал 43 очка и поднялся на 6-е место. «Балтика» с 26 баллами остается на 15‑й строчке и сохраняет математические шансы зацепиться за зону стыковых матчей.

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8 комментариев
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Что такое верховой матч??
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Жаль Балтику, столько лет болтались безвылазно в пердиве, наконец-то вернулись в РПЛ через двадцать с лишним лет спустя и тут же вернулись обратно. Увы, но вылет - более, чем закономерный итог. Повторюсь уже в который раз, что Игнашевичу ещё расти и расти, как тренеру, а потому если Балтика рассчитывала на борьбу за сохранение прописки - Игнашевича нужно было менять ещё зимой. В прочем, в ФНЛ, я думаю, можно и оставить Игнашевича в качестве тренера. Всё-таки он, как тренер, прогрессирует, что не может не радовать. Главное - максимально сохранить основной состав и Сочи, и Калининграду. Ну и ждём обратно и тех, и других. Тоже самое касается и Химок с Махачкалой - ФНЛ вас ждёт обратно в 2025-м году.😏
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Будем вместе с Сочи пытаться вернуться в следующем сезоне, а так лучшая лига мира с нетерпением нас ждет(((
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Ответ Evgenarius x
Будем вместе с Сочи пытаться вернуться в следующем сезоне, а так лучшая лига мира с нетерпением нас ждет(((
Есть ещё такой 🤏🤏🤏 шансик что попадёт в стыковые
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Ответ Micio
Что такое верховой матч??
Когда в матче забивается минимум 3 гола.
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Ответ Mixos Demid
Жаль. Возвращайтесь через год. Балтика - симпатичная команда!
Ещё есть маленький такой 🤏🤏🤏 шансик что в стыки попадёт
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