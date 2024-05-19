«Балтика» проиграла «Ростову» и осталась в зоне вылета. Команда отыграла 7-й верховой матч подряд в РПЛ

«Ростов» победил «Балтику» в матче 29‑го тура РПЛ со счетом 2:1.

Перед игрой ТБ2.5 голов котировался за 2.01, а «обе забьют – да» – за 1.76. «Балтика» отыграла 7-й верховой матч кряду в РПЛ. В предыдущем туре калининградцы на последних минутах упустили победу против «Динамо» (2:3).

«Ростов» набрал 43 очка и поднялся на 6-е место. «Балтика» с 26 баллами остается на 15‑й строчке и сохраняет математические шансы зацепиться за зону стыковых матчей.