Olimpbet стал генеральным спонсором боксерского турнира «Кубок на Волге»

19 июня в Самаре пройдет масштабный боксерский турнир «Olimpbet Кубок на Волге». В универсальном комплексе «МТЛ Арена» состоится матчевая встреча команд Самарской области и Приволжского федерального округа, а также бои с участием российских и зарубежных боксеров.

На сайте и в приложении Olimpbet уже можно делать ставки на все поединки, а 19 июня клиентам компании будет доступна прямая трансляция.

В главном бою вечера сойдутся россиянин Артём Сусленков и кубинец Рейнальдо Чарон. Сусленков провел на профессиональном ринге девять боев и победил во всех. Причем последний раз он боксировал недавно — 3 марта 2023 года россиянин победил единогласным решением судей Мирзохиджона Абдуллаева. Чарон был чемпионом Кубы по боксу и участвовал в Олимпиаде, а его рекорд на профессиональном ринге — три победы и ничья.

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