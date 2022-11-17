Неудачная ставка на матч Ла Лиги принесла клиенту Olimpbet авто в «Максимальном драйве»

16 ноября букмекерская компания Olimpbet подвела итоги четвертого розыгрыша «Максимального драйва» — главной акции конца 2022 года.

На этот раз автомобиль забрал клиент Olimpbet из Владикавказа. 30 октября он смотрел матч Ла Лиги «Атлетик» — «Вильярреал». На 59-й минуте хозяева открыли счет, а на 62-й беттор поставил 620 рублей на тотал больше 2. Увы, команды больше не забивали, и ставка не зашла. Но через две с половиной недели именно этот купон стал счастливым и принес главный приз четвертого розыгрыша «Максимального драйва» — автомобиль Toyota Camry. Посмотреть запись шоу, которое провели футбольный комментатор Михаил Моссаковский и автоблогер Сергей Стилов, можно на YouTube-канале Olimpbet.

Если у вас есть билеты «Максимального драйва», но вы остались без подарков, то не расстраивайтесь. Olimpbet дополнительно разыграл фрибеты от 500 до 250 000 рублей среди всех участников акции. Проверяйте личный кабинет, чтобы не пропустить бонус.

Если у вас пока нет билетов, то делайте ставки от 500 рублей на любые события с коэффициентом от 1.50 и претендуйте на крутые призы. Следующий розыгрыш «Максимального драйва» пройдет 30 ноября в Нижнем Новгороде. Делайте ставки и получайте максимум эмоций от спорта вместе с Olimpbet.