Стоимость контракта РФС и BetBoom могла превысить 1,2 млрд рублей

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Заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова оценила контракт сборной России с новым беттинг-партнером – БК BetBoom.

Стоимость соглашения составила 1,2 млрд рублей за 3 сезона. Ранее спонсором сборной была букмекерская компания «Фонбет».

«Нет, конечно, [1,2 млрд рублей] не предел. Мы проводили официальный открытый аукцион, это наша политика. Мы как общественная организация стараемся быть максимально прозрачны: любой участник букмекерского рынка имел доступ к нашим продуктам, имел возможность поучаствовать в торгах, получить возможность ассоциироваться с одним из наших активов.

Безусловно, сборная России остается одним из самых топовых, статусных активов, даже несмотря на то, что сейчас, по понятным причинам, переживает достаточно нестандартный период», – заявила Сурикова.

По ее словам, с момента отстранения сборной от международных турниров стоимость беттинг-контракта выросла уже в несколько раз.

«Мы считаем, что это очень хороший результат», – добавила Сурикова.

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