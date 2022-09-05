«Монца» в четырех стартовых матчах Серии А пропускала в обоих таймах. На очереди матч с «Аталантой»

5 сентября «Монца» примет на своем поле «Аталанту» в рамках пятого тура Серии А.

Новичок чемпионата Италии «Монца» проиграла все четыре стартовых матча турнира. Интересно, что клуб из пригорода Милана пропустил во всех восьми таймах в Серии А, в которых принимал участие.

«Аталанта» забивала в каждом из таймов в двух матчах текущего сезона – дома с «Сампдорией» и «Торино».

Тренд рождает два захода на предстоящую встречу:

Матч начнется в 19:30 по времени Москвы.