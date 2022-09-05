«Монца» в четырех стартовых матчах Серии А пропускала в обоих таймах. На очереди матч с «Аталантой»

5 сентября «Монца» примет на своем поле «Аталанту» в рамках пятого тура Серии А.
Новичок чемпионата Италии «Монца» проиграла все четыре стартовых матча турнира. Интересно, что клуб из пригорода Милана пропустил во всех восьми таймах в Серии А, в которых принимал участие.
«Аталанта» забивала в каждом из таймов в двух матчах текущего сезона – дома с «Сампдорией» и «Торино».
Тренд рождает два захода на предстоящую встречу:
- аккуратный: на ИТ «Аталанты» больше 1,5 дают кэф 1.60 в «Леоне»;
- рискованный: на голы гостей в обоих таймах можно поставить за 2.20 в «1хСтавке».
Матч начнется в 19:30 по времени Москвы.
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