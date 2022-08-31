«Амкал» обыграл «Тверь» и вышел в 1/64 Кубка России. Букмекеры верили в команду Германа больше, чем в 2Drots

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Медийный клуб «Амкал» в 1/128 финала Кубка России с минимальным счетом обыграл «Тверь» и вышел в 1/64 турнира. 

Победный гол был забит на 14-й минуте встречи. «Амкал» второй матч подряд обыгрывает профессиональные клубы, и если в 1/256 клуб смог лишь в серии пенальти вырвать путевку в следующий раунд, то в матче с «Тверью» решил все вопросы в основное время. 

На победу «Амкала» давали коэффициент 3.50, то есть что-то около 26%. 

На победу 2Drots в матче с «Текустильщиком» давали кэф 7.24, то есть что-то около 12% вероятности. «Дротсы» уступили свой матч в серии пенальти.

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