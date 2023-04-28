Остоя Михайлович: «Независимо от неприятной ситуации, мы встретим «Реал» крайне дружелюбно»

Президент « » Остоя Михайлович призвал болельщиков клуба принять мадридский « » с распростертыми объятьями, несмотря на массовую драку во втором матче серии (2-0).

«Мы одержали две большие победы в Мадриде. Пишем новые страницы в истории клуба, и не позволим ни одному моменту умалить наш большой успех. Побили все рекорды, раздвинули границы баскетбола и будем продолжать это делать.

«Реал» – дружественный клуб и одна из самых крупных организаций в мире. Независимо от неприятной ситуации, мы встретим их крайне дружелюбно. В этом сезоне мы пережили хорошие моменты, и впервые спустя много лет все в наших руках; нас ждет успех.

Наше самое сильное оружие, помимо этой замечательной команды, – это наши болельщики, лучшие баскетбольные фанаты в мире!

Давайте все примем «Реал» с распростертыми объятьями. Я приветствую всех в Белграде, центре европейского баскетбола. Да здравствует «Партизан»!» – написал Михайлович.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую

Шортами Стоктона восхищались герои «Друзей», они возмущали Шака. И были секретом успеха самого Джона

Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет без финала из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах