Джо Маззулла о Кайри Ирвинге: «Все мы злодеи в чьих-то глазах»

Теги Бостон Даллас НБА Эл Хорфорд НБА плей-офф Кайри Ирвинг Джо Маззулла Баскетбол

Джо Маззулла прокомментировал будущее противостояние с Кайри Ирвингом.

Журналисты поинтересовались восприятием защитника «Далласа» как «злодея» среди фанатов «Бостона».

«Мы все злодеи в чьих-то глазах.

Он великий баскетболист. Его поведение и игра в этом плей-офф вызывают огромный интерес. Стоит уважать это.

Нельзя относиться к нему с пренебрежением, нам придется защищаться на высочайшем уровне. Это самое важное», – заключил главный тренер «Селтикс».

«Наши фанаты серьезно относятся к команде и городу. Когда Ирвинг ушел, не всем это пришлось по душе. Так что на финале будет оживленно. И громко», – прокомментировал ситуацию центровой «Бостона» Эл Хорфорд.

«Селтикс» встретятся с «Мэверикс» в финале НБА.

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