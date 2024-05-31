Джо Маззулла о Кайри Ирвинге: «Все мы злодеи в чьих-то глазах»

Джо Маззулла прокомментировал будущее противостояние с Кайри Ирвингом.

Журналисты поинтересовались восприятием защитника « » как «злодея» среди фанатов « ».

«Мы все злодеи в чьих-то глазах.

Он великий баскетболист. Его поведение и игра в этом плей-офф вызывают огромный интерес. Стоит уважать это.

Нельзя относиться к нему с пренебрежением, нам придется защищаться на высочайшем уровне. Это самое важное», – заключил главный тренер «Селтикс».

«Наши фанаты серьезно относятся к команде и городу. Когда Ирвинг ушел, не всем это пришлось по душе. Так что на финале будет оживленно. И громко», – прокомментировал ситуацию центровой «Бостона» .

«Селтикс» встретятся с «Мэверикс» в финале .