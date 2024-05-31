Карл-Энтони Таунс: «Все приняли идею жертвы ради команды и все равно получили свои награды»

Карл-Энтони Таунс порадовался за одноклубников.

«Я очень рад за . За отношение города к нему, , медиа, участников голосования. Награда лучшему «шестому» была им заслужена. Помню, как видел его совсем молодым, теперь он один из лучших баскетболистов НБА, один из наиболее мастеровитых, важных компонентов команды.

С другой стороны, все приняли идею жертвы ради команды. Мы много говорили об этом. Люди делают то и это. Охотятся за статистикой и наградами. Но мы все поставили на первое место друг друга, цели команды, победы. Все ради общего успеха, не ради цифр.

Все приняли эту идеологию и все равно получили свои награды. – лучшему защищающемуся, Наз Рид – лучшему «шестому». – лучшему одноклубнику. попал во вторую сборную сезона. Все добились успеха, потому что жертвовали друг ради друга и думали о команде», – заключил фовард «Миннесоты».