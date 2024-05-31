«Никс» рассматривают варианты обмена 24-го и 25-го пиков на драфте-2024 для усиления состава

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА драфт НБА Баскетбол

«Нью-Йорк» нацелен на борьбу за титул.

По сообщению ESPN, клуб рассматривает возможность использования пакета из двух пиков (24 и 25) на драфте-2024 НБА  в качестве обменного актива для усиления текущего состава команды.

«Никс» дошли до второго раунда плей-офф Восточной конференции, где уступили «Индиане» в семи матчах. Клуб столкнулся с многочисленными травмами ключевых игроков и недостаточной глубиной ротации.

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