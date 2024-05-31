Тим Коннелли: «У нас есть планы, но они могут вылететь в трубу после одного единственного звонка»
Тим Коннелли прокомментировал будущее «Миннесоты».
«Если у нас есть выбор, мы стараемся придерживаться терпения и преемственности. Нам повезло, что владельцы всегда это позволяли. После прошлого сезона нам дали возможность повторить попытку. И у нас получилось.
У нас есть планы, но они могут вылететь в трубу после одного единственного звонка. Так что у нас есть детальный теоретический план, но изменчивость рынка может повлиять на него. Мы будем агрессивными и подвижными. Но не забудем о терпении, которые часто вознаграждается», – заявил президент по баскетбольным операциям.
Коннелли также подтвердил свое желание продолжить работу в клубе.
«Миннесота» дошла до финала Западной конференции, где уступила «Далласу» (1-4).