Тим Коннелли: «У нас есть планы, но они могут вылететь в трубу после одного единственного звонка»

Теги Даллас Миннесота НБА плей-офф Тим Коннелли Баскетбол

Тим Коннелли прокомментировал будущее «Миннесоты».

«Если у нас есть выбор, мы стараемся придерживаться терпения и преемственности. Нам повезло, что владельцы всегда это позволяли. После прошлого сезона нам дали возможность повторить попытку. И у нас получилось.

У нас есть планы, но они могут вылететь в трубу после одного единственного звонка. Так что у нас есть детальный теоретический план, но изменчивость рынка может повлиять на него. Мы будем агрессивными и подвижными. Но не забудем о терпении, которые часто вознаграждается», – заявил президент по баскетбольным операциям. 

Коннелли также подтвердил свое желание продолжить работу в клубе.

«Миннесота» дошла до финала Западной конференции, где уступила «Далласу» (1-4).

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