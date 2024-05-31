Тим Коннелли: «Карл-Энтони Таунс пережил 20 таких, как я, и 20 разных тренеров. Он показал себя невероятно зрелым»

Тим Коннелли высоко оценивает вклад Карла-Энтони Таунса в успех команды.

«Он абсолютно точно может быть второй опцией чемпионской команды. Он блестяще провел большую часть плей-офф. Несколько неудачных матчей с точки зрения реализации, но это не повлияло на другие компоненты. Мы не дошли бы до финала конференции без . Его зрелость стала самым важным аспектом. Он столько пережил. 20 таких, как я (президент по баскетбольным операциям), 20 главных тренеров. Его продуктивность на площадке естественна, он невероятно умелый игрок. Но он совместил это с эмоциональной зрелостью. Это гигантский шаг вперед, я горжусь им», – заключил специалист.

« » уступила « » в финале Западной конференции (1-4).