Тим Коннелли: «Карл-Энтони Таунс пережил 20 таких, как я, и 20 разных тренеров. Он показал себя невероятно зрелым»

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Тим Коннелли Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Тим Коннелли высоко оценивает вклад Карла-Энтони Таунса в успех команды.

«Он абсолютно точно может быть второй опцией чемпионской команды. Он блестяще провел большую часть плей-офф. Несколько неудачных матчей с точки зрения реализации, но это не повлияло на другие компоненты. Мы не дошли бы до финала конференции без Карла. Его зрелость стала самым важным аспектом. Он столько пережил. 20 таких, как я (президент по баскетбольным операциям), 20 главных тренеров. Его продуктивность на площадке естественна, он невероятно умелый игрок. Но он совместил это с эмоциональной зрелостью. Это гигантский шаг вперед, я горжусь им», – заключил специалист.

«Миннесота» уступила «Далласу» в финале Западной конференции (1-4).

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1 комментарий
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Если отталкиваться от того, каким был Карл раньше, сейчас действительно огромный шаг вперед для него

не понимаю людей, которые ждут от него того, что он в принципе не может дать в силу своего friendly personality
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