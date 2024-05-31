Андреас Пистиолис: «Мы привели игру в ту точку, в которую хотели. Много атаковали через Ненада Димитриевича. Заставляли его страдать»

Андреас Пистиолис прокомментировал ход игры с УНИКСом.

«Как мы и ожидали, соперники очень жестко начали этот матч. Мы понимали, что они отреагируют на предыдущее поражение. Мы же начали игру довольно вальяжно, выбирали плохие возможности для бросков.

По ходу матча мы смогли перезагрузиться и наша игра стала тем баскетболом, который и должен показывать ЦСКА. Мы привели игру в ту точку, в которую хотели. Сейчас мы не чувствуем на себя дополнительное давление, находимся в хорошем психологическом состоянии.

Сегодня мы много атаковали через – лидера . Мы заставляли его страдать. Так поступают почти все команды. Стараются атаковать через лидеров, а также через более слабых в защите игроков», – рассказал главный тренер ЦСКА.

Московский клуб выиграл со счетом 80:72 и подошел вплотную к победе в финале (3-0). может вернуть себе титул чемпиона впервые с 2021 года.

Лучшим в составе москвичей стал разыгрывающий . На его счету 26 очков, 3 передачи и 4 перехвата при 7 из 15 бросков с игры и 6 из 11 с трехочковой линии.