Кармело Энтони: «Когда Энтони Эдвардс успокоится и разберется в игре, в нем действительно будет нечто от Майкла Джордана»

Теги Майкл Джордан Кармело Энтони Миннесота НБА НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Кармело Энтони прокомментировал будущее Энтони Эдвардса.

«Надеюсь, что «Тимбервулвз» преодолеют этот спад и вернутся в финал Западной конференции. Это будет новая, победная фаза.

Когда Энтони Эдвардс станет ветераном, успокоится, расслабится и разберется в баскетболе НБА, когда он совершит этот прыжок, он станет предельно опасен. Не хочу этого говорить, но в нем действительно будет что-то от Майкла Джордана», – заявил бывший баскетболист.

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1 комментарий
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прыжок в защитную пятёрку каждый сезон приблизит пацана к лучшим из лучших.
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