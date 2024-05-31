Кармело Энтони: «Когда Энтони Эдвардс успокоится и разберется в игре, в нем действительно будет нечто от Майкла Джордана»
Кармело Энтони прокомментировал будущее Энтони Эдвардса.
«Надеюсь, что «Тимбервулвз» преодолеют этот спад и вернутся в финал Западной конференции. Это будет новая, победная фаза.
Когда Энтони Эдвардс станет ветераном, успокоится, расслабится и разберется в баскетболе НБА, когда он совершит этот прыжок, он станет предельно опасен. Не хочу этого говорить, но в нем действительно будет что-то от Майкла Джордана», – заявил бывший баскетболист.