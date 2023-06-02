Безусловно, многие бы хотели увидеть классический финал — противостояние «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Было бы красиво, обе команды становились чемпионами НБА по семнадцать раз и в очном противостоянии выясняли бы, кто установит новый рекорд по победам. Но не сложилось. Сначала «Лейкерс» безоговорочно проиграли серию «Денвер Наггетс», а затем «Селтикс» чуть было не уступили «Майами Хит» с тем же результатом, но в итоге устроили сумасшедшую серию, пожалуй, одну из лучших за несколько последних сезонов. Пока «Хит» сначала побеждали в трех матчах подряд, потом три матча проигрывали, «Самородки» отдыхали и тренировались. Свой финал Западной конференции они завершили еще 23 мая. Может ли сыграть этот фактор решающую роль в финале плей-офф? Вполне вероятно, однако бывает и наоборот, команда может на какое-то время утратить турнирный тонус. В любом случае только ход первой игры покажет, в каком состоянии находится «Денвер».

Что касается «Майами Хит» их сказка продолжается, но они сами, своими руками превращают ее в быль. Начав свой путь с плей-инн, они дошли до финала, и почему бы теперь не повторить успех десятилетней давности, когда они в последний раз на сегодняшний день выиграли чемпионат. Первый матч серии состоится на Ball Arena, начало в 03:30 по московскому времени.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+9,5), ТБ 217,5

«Денвер Наггетс»

Первый финал в истории франшизы, и хорошие шансы сразу завоевать перстни чемпионов. Многие эксперты и аналитики считают, что команда созрела для победы. Сначала «Наггетс» доказали это в ходе регулярного чемпионата, когда заняли первое место в Западной конференции, а затем по ходу всего плей-офф. Удивительное дело, но в сериях навылет по счету наиболее простой получилась против «Лос-Анджелес Лейкерс». В первом раунде «Наггетс» закрыли серию с «Миннесотой Тимбервулвз» в пяти матчах, во втором пришлось чуть сложнее с «Финикс Санз», здесь для победы понадобилось сыграть шесть матчей. Команде Леброна Джеймса «Денвер» вообще не дал шансов. Складывается впечатление, что с каждой серией команда Майкла Мэлоуна играет все сильнее и сильнее, и еще не раскрыла весь свой потенциал. Однако то же самое можно сказать и про «Майами Хит», так что будем ожидать в том числе и тренерскую дуэль. Мэлоун прекрасно знает, что Споэльстра может варьировать тактику прямо по ходу матча, и у наставника «Самородков» должны быть готовы ответы на многие вопросы. Кроме того в команде есть Никола Йокич. Заставить его ошибаться и принимать неверные решения можно, такое случалось уже по ходу этого плей-офф, но на длинной дистанции закрыть его никому не удавалось, и это может стать икс-фактором команды. Перед вами результаты пяти последних поединков «Наггетс».

23.05.2023, «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс» — 111 : 113

21.05.2023, «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс» — 108 : 119

19.05.2023, «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 108 : 103

17.05.2023, «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 132 : 126

12.05.2023, «Финикс Санз» — «Денвер Наггетс» — 100 : 125

Факты и цифры

«Денвер Наггетс» по итогам регулярного чемпионата одержали 53 победы и заняли первое место на Западе

Команда присоединилась к НБА в 1976 году и это ее первый выход в финал плей-офф

Впервые в своей истории «Денвер Наггетс» смогли занять первое место в своей конференции по итогам чемпионата

Лучший игрок в команде по статистическим показателям Никола Йокич, на его счету в среднем 24,5 очка, 11,8 подборов, 9,8 результативных передач

«Майами Хит»

Если «Денвер Наггетс» в нынешнем сезоне напоминают такого правильного и дисциплинированного отличника, который вел себя хорошо в регулярном чемпионате, были огрехи, но все равно он стал лучшим, то «Майами Хит» типичный троечник с минусом. Талантливый, но иногда ленивый и преподавателю, читай Эрику Споэльстре, приходится применять разные методы, чтобы этот талант раскрыть. Вот и в финале Востока команда повела себя «плохо». Сначала три подряд победы над «Бостоном», и все ждали нового рекорда — никогда еще в истории НБА два финала конференций не заканчивались со счетом 4 – 0. Не случилось и сейчас, поскольку «ученик» проиграл три матча кряду. Замаячил другой рекорд, поистине небывалый, ведь никогда еще в истории НБА команде не удавалось выиграть серию, проигрывая ее 0 – 3. Таких случаев, на секундочку, было 150. Не случилось и сейчас, «Майами Хит» просто уничтожили «Селтикс» в Бостоне в седьмой игре. Впрочем, как минимум, один рекорд связанный непосредственно с «Майами» уже есть. Никогда еще команда посеянная восьмой, при этом проиграв первый матч в плей-ин, не добиралась до финала НБА и уж тем более его не выигрывала. Тан что на наших глазах так или иначе творится история. Впереди очень сильный и не менее мотивированный «Денвер». Результаты пяти последних матчей «Майами» перед вами.

30.05.2023, «Бостон Селтикс» — «Майами Хит» — 84 : 103

28.05.2023, «Майами Хит» — «Бостон Селтикс» — 103 : 104

26.05.2023, «Бостон Селтикс» — «Майами Хит» — 110 : 97

24.05.2023, «Майами Хит» — «Бостон Селтикс» — 99 : 116

22.05.2023, «Майами Хит» — «Бостон Селтикс» — 128 : 102

Факты и цифры

В Восточной конференции «Майами Хит» заняли седьмое место, одержав 44 победы при 38 поражениях

В первом раунде плей-офф «Майами Хит» в пяти матчах смогли обыграть лидера регулярного чемпионата «Милуоки Бакс», во втором в шести прошли «Нью-Йорк Никс»

Джимми Батлер набирает 22,9 очка в среднем за игру, это лучший показатель в команде, он же лидирует по передачам — 5,3 в среднем за игру

По подборам лучший в команде Бэм Адебайо — 9,2 в среднем за игру

Прогноз и коэффициенты букмекеров на матч «Денвер Наггетс» — «Майами Хит»

«Майами Хит» были созданы в 1988 году и попали в НБА в результате расширения наряду с несколькими другими командами. «Денвер Наггетс» тоже не самые большие старожилы ассоциации, поэтому между собой команды провели 72 игры, при этом они никогда не пересекались в плей-офф. Предстоящая серия будет первой и сразу в финале. Интересно, что в личных встречах наблюдается почти паритет.

Победы «Денвер Наггетс» — 38

Победы «Майами Хит» — 34

В регулярном сезоне команды встречались дважды и оба раза выигрывали «Денвер Наггетс». Вообще у «Майами» довольно плохая статистика в последнее время в матчах с «Самородками». Если взять отрезок в десять игр, то баскетболисты из Флориды выиграли лишь раз в августе 2020 года. Представляем вам результаты пяти последних очных поединков команд.

14.02.2023, «Майами Хит» — «Денвер Наггетс» — 108 : 112

31.12.2022, «Денвер Наггетс» — «Майами Хит» — 124 : 119

30.11.2021, «Майами Хит» — «Денвер Наггетс» — 111 : 120

09.11.2021, «Денвер Наггетс» — «Майами Хит» — 113 : 96

15.04.2021, «Денвер Наггетс» — «Майами Хит» — 123 : 106

Большинство предполагает, что шансы «Майами Хит» в противостоянии с «Денвером» невысоки. Команда уже совершила достаточно подвигов по расписанию, еще на один ее может не хватить. Букмекеры в первом домашнем матче отдают преимущество «Денвер Наггетс». «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Денвер Наггетс» — 1,24

Победа «Майами Хит» — 3,75

Точно можно сказать, что баскетболисты «Денвера» будут свежее, а прицел у них за время простоя вряд ли сбился. «Майами» сложно будет перестроится после умопомрачительной серии с «Бостоном», и финальную серию они начнут с поражения.