«Кливленд» получил разрешение на проведение собеседований с Джонни Брайантом и Крисом Куинном

Теги возможные переходы Кливленд Крис Куинн НБА Джеймс Боррего Кенни Эткинсон Донован Митчелл Баскетбол

«Кливленд» продолжает поиск нового главного тренера.

«Кавальерс» получили разрешение на проведение интервью с ассистентами главного тренера Джонни Брайантом («Никс») и Крисом Куинном («Хит»).

Ранее «Кливленд» уже получил одобрение на собеседование Кенни Эткинсона («Голден Стэйт») и Джеймса Боррего («Новый Орлеан»).

Клуб собирается использовать кандидатуру нового тренера в переговорах по продлению контракта со звездным защитником Донованом Митчеллом.

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1 комментарий
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Куинну 40 лет, зачем он им???
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