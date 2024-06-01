«Кливленд» получил разрешение на проведение собеседований с Джонни Брайантом и Крисом Куинном

«Кливленд» продолжает поиск нового главного тренера.

«Кавальерс» получили разрешение на проведение интервью с ассистентами главного тренера Джонни Брайантом («Никс») и («Хит»).

Ранее « » уже получил одобрение на собеседование («Голден Стэйт») и («Новый Орлеан»).

Клуб собирается использовать кандидатуру нового тренера в переговорах по продлению контракта со звездным защитником .