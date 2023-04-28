Матч Евролиги «Реал» – «Партизан» закончился массовой дракой игроков
Второй матч серии плей-офф Евролиги между испанским «Реалом» и сербским «Партизаном» в Мадриде закончился массовой дракой.
За 1:40 до конца четвертой четверти при счете 95:80 в пользу гостей разыгрывающий испанского клуба Серхио Юль жестко сфолил на Кевине Пантере. В результате на площадке вспыхнула потасовка с участием почти всех игроков обеих команд.
В ходе драки Гершон Ябуселе бросил через себя Данте Экзама, Матиас Лессор повалил Джанана Мусу на паркет. Через минуту после потасовки Ябуселе убежал с площадки.
Судьи приняли решение не доигрывать матч, поскольку почти все игроки обеих команд были удалены с площадки. «Партизану» была засчитана победа (95:80), и белградский клуб повел в серии со счетом (2-0).
Впервые в истории Евролиги команда, которая была посеяна ниже, начала серию плей-офф с 2-0. Третий матч состоится в Белграде.
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Ну а этот Реал просто не умеет проигрывать.
Зачем Юль вообще полез так фолить при -15 - уму непостижимо…
Странно, что еще Руди ничего не учудил.
P.s Юль не отхватил только из за уважения к старым.
Последний раз такой масштаб потасовки лет 20 назад в Детройте наблюдался, когда Артеста с болельщиками махался...)