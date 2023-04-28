Матч Евролиги «Реал» – «Партизан» закончился массовой дракой игроков

Второй матч серии плей-офф Евролиги между испанским « » и сербским « » в Мадриде закончился массовой дракой.

За 1:40 до конца четвертой четверти при счете 95:80 в пользу гостей разыгрывающий испанского клуба жестко сфолил на Кевине Пантере. В результате на площадке вспыхнула потасовка с участием почти всех игроков обеих команд.

В ходе драки бросил через себя Данте Экзама, Матиас Лессор повалил на паркет. Через минуту после потасовки Ябуселе убежал с площадки.

Судьи приняли решение не доигрывать матч, поскольку почти все игроки обеих команд были удалены с площадки. «Партизану» была засчитана победа (95:80), и белградский клуб повел в серии со счетом (2-0).

Впервые в истории Евролиги команда, которая была посеяна ниже, начала серию плей-офф с 2-0. Третий матч состоится в Белграде.

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