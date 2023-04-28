Матч Евролиги «Реал» – «Партизан» закончился массовой дракой игроков

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague Партизан Реал видео Серхио Юль Данте Экзам Джанан Муса Гершон Ябуселе Матиас Лессор Кевин Пантер Баскетбол

Второй матч серии плей-офф Евролиги между испанским «Реалом» и сербским «Партизаном» в Мадриде закончился массовой дракой.

За 1:40 до конца четвертой четверти при счете 95:80 в пользу гостей разыгрывающий испанского клуба Серхио Юль жестко сфолил на Кевине Пантере. В результате на площадке вспыхнула потасовка с участием почти всех игроков обеих команд.

В ходе драки Гершон Ябуселе бросил через себя Данте Экзама, Матиас Лессор повалил Джанана Мусу на паркет. Через минуту после потасовки Ябуселе убежал с площадки.

Судьи приняли решение не доигрывать матч, поскольку почти все игроки обеих команд были удалены с площадки. «Партизану» была засчитана победа (95:80), и белградский клуб повел в серии со счетом (2-0).

Впервые в истории Евролиги команда, которая была посеяна ниже, начала серию плей-офф с 2-0. Третий матч состоится в Белграде.

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21 комментарий

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ivan-off
забавно, как Муса схватился за лицо в муках боли и надежде на какие-нибудь бонусы, но через 2 секунды понял, что все летит в п.ду, исцелился и побежал обратно
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Сергей Орлов
Жара) Мадрид горит 0-2 после домашних игр, кто бы мог подумать)
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Кирилл
Чую, Гершончику впаяют оооочень долгую дисквалификацию - слишком грязно решил действовать, кинув Экзама со спины…

Ну а этот Реал просто не умеет проигрывать.
Зачем Юль вообще полез так фолить при -15 - уму непостижимо…
Странно, что еще Руди ничего не учудил.
+10
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+9
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Pablo_el_patron
Представляете какой их ждёт прием в Белграде ?
P.s Юль не отхватил только из за уважения к старым.
+7
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cuoreleone
Когда игра не идёт, всегда проще кулаками начать махать, позор Реал, лучшеб в баскетбол так играли,как свои агрессию проявляют, Партизан 2:0 по делу, надеюсь пройдут сливочных.
+5
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mr_ h2o
Красиво 31 номер Реала после того как его уронили, схватился за лицо и решил посимулировать по привычке, как и большинство спортсменов. Через секунду понял, что это не матч и спокойно вскочил обратно
+5
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cuoreleone
Ответ Vano from Tbilisi
сейчас испанское руководство ЕЛ дисквалифицирует лидеров Партизана и парочку мадридских днарей и прощайте сербы.
как всегда всё через судей, классика от Мадрида
+3
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Vano from Tbilisi
Ответ cuoreleone
Когда игра не идёт, всегда проще кулаками начать махать, позор Реал, лучшеб в баскетбол так играли,как свои агрессию проявляют, Партизан 2:0 по делу, надеюсь пройдут сливочных.
сейчас испанское руководство ЕЛ дисквалифицирует лидеров Партизана и парочку мадридских днарей и прощайте сербы.
+2
0
+2
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Asanov
Ответ Кирилл
Чую, Гершончику впаяют оооочень долгую дисквалификацию - слишком грязно решил действовать, кинув Экзама со спины… Ну а этот Реал просто не умеет проигрывать. Зачем Юль вообще полез так фолить при -15 - уму непостижимо… Странно, что еще Руди ничего не учудил.
Я тоже так подумал, Руди тот ещё ....
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Max Bochkov
Ответ Кирилл
Чую, Гершончику впаяют оооочень долгую дисквалификацию - слишком грязно решил действовать, кинув Экзама со спины… Ну а этот Реал просто не умеет проигрывать. Зачем Юль вообще полез так фолить при -15 - уму непостижимо… Странно, что еще Руди ничего не учудил.
Он там самый спокойный оказался. Сначала Экзама утешал, потом с Обрадовичем обнимался. В Белграде один, как не дисквалифицированный, будет играть.
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siragh@yandex.ru
Спермовые..тьфу ты,сливочные горят
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filippa
реал дно. что футбольный что баскетбольный. утырки по жизни.
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Max Bochkov
Экзам пытался кого-то ногой лягнуть, а Ябуселе его перехватил и с прогибом бросил через себя. Думал, что головой в паркет, но нет. Забавно, как потом девушка какая-то Ябуселе увела под трибуны, ростом в два раза меньше его...)
Последний раз такой масштаб потасовки лет 20 назад в Детройте наблюдался, когда Артеста с болельщиками махался...)
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Сергей Орлов
Ответ ivan-off
забавно, как Муса схватился за лицо в муках боли и надежде на какие-нибудь бонусы, но через 2 секунды понял, что все летит в п.ду, исцелился и побежал обратно
У югов это в крови)
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jxmazefan
Кстати неплохая драка. Кого-то красиво уронили. А то обычно в заголовке драка, а по факту ничего
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8gys799mjk
Можно было новость и в раздел бокс/мма закинуть)
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Nik Yeremich
Давайте половину игроков в кард ЮФС, они кидать с прогиба умеют лучше чем из за дуги.
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Asanov
Не умеет Реал проигрывать. Слишком звёздные
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Иван Жаркевич
Хм, первая команда в истории с посевом ниже повела 2-0. А как же Фенер с Обрадовичем в серии с ПАО в 2017, тоже 2-0 вели...
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Иван Грозный
Спасибо за возврат ставки. Юль - мой MVP
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