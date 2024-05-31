Артем Забелин об игре за «Хапоэль Эйлат»: «Многие легионеры разъехались из-за военных действий. Пара ракет прилетали. Бомбоубежище в соседней комнате»

Теги Маккаби Тель-Авив Хапоэль Иерусалим Артем Забелин чемпионат Израиля Единая лига ВТБ Хапоэль Эйлат Хапоэль Тель-Авив Элайджа Стюарт Дейшон Букер Баскетбол

Артем Забелин закончил сезон-2023/24 в «Хапоэле Эйлат».

Клуб потерял место в высшем дивизионе чемпионата Израиля.

36-летний российский центровой рассказал об обстоятельствах неудачного завершения сезона.

«Многие легионеры разъехались из-за военных действий. Остались только Элайджа Стюарт и Дейшон Букер. Хотя последний еще и пропустил несколько месяцев из-за дисквалификации (сдал положительный тест на марихуану). Потом добавились мы с Джонсоном, но турнирная ситуация уже была тяжелой.

Пара ракет прилетали. Мне тут же начали писать родные: когда уже вернешься? Успокаивал их, что в целом все тут все спокойно. Да и бомбоубежище в соседней комнате.

Хотелось попробовать свои силы в другом месте. И тут выпал такой шанс с Израилем, почему бы и нет. Нисколько не жалею.

У нас (в Единой лиге ВТБ) есть четыре топовые команды и все остальные. У них три — «Маккаби» и «Хапоэль» Тель-Авив, а также «Хапоэль» Иерусалим. Если сравнивать остальные команды между собой, то, думаю, будет плюс-минус равенство», – рассказал Забелин.

«Хапоэль Эйлат» закончил сезон-2023/24 на последнем месте в регулярном чемпионате с результатом 9-21.

Забелин набирал 5,7 очка и 3,9 подбора в среднем за матч.

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