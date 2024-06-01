Трой Уивер покинет пост генерального менеджера «Детройта»
«Пистонс» собираются нанять нового генерального менеджера.
Траджан Лэнгдон занял пост президента по баскетбольным операциям «Детройта». Трой Уивер покинет должность генерального менеджера команды.
Новым вторым человеком в иерархии «Пистонс» может стать Майкл Блэкстоун, работающий во фронт-офисе «Пеликанс». Блэкстоун исполняет роль вице-президента баскетбольной администрации команды. Специалист работал в качестве ассистента генерального менеджера «Хокс» и исполнительного директора по баскетбольным операциям «Кавальерс».
По сообщению источника, «Детройт» предлагал Трою Уиверу должность в скаутском отделе клуба, но получил отказ.