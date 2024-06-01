Трой Уивер покинет пост генерального менеджера «Детройта»

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«Пистонс» собираются нанять нового генерального менеджера.

Траджан Лэнгдон занял пост президента по баскетбольным операциям «Детройта». Трой Уивер покинет должность генерального менеджера команды.

Новым вторым человеком в иерархии «Пистонс» может стать Майкл Блэкстоун, работающий во фронт-офисе «Пеликанс». Блэкстоун исполняет роль вице-президента баскетбольной администрации команды. Специалист работал в качестве ассистента генерального менеджера «Хокс» и исполнительного директора по баскетбольным операциям «Кавальерс».

По сообщению источника, «Детройт» предлагал Трою Уиверу должность в скаутском отделе клуба, но получил отказ.

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