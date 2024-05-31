Эндрю Уиггинс о месте в сборной Канады: «Следите за обновлениями»

Теги Голден Стэйт НБА сборная Канады олимпийский баскетбольный турнир Эндрю Уиггинс Баскетбол

Эндрю Уиггинс не смог дать ответ на вопрос о своем участии в олимпийском турнире.

«Ожидайте обновлений информации. У них был отличный прошлый год, когда они прошли квалификацию. Все участники сборной делали свое дело и здорово себя показали. Но я буду рад сыграть за свою страну.

Увидим, что случится, так что следите за обновлениями», – заключил Уиггинс.

В последний раз форвард «Голден Стэйт» играл за сборную в олимпийском квалификационном турнире игр в Токио-2020. Сборная не смогла пройти квалификацию, Уиггинс набирал 21,7 очка, 6 подборов и 2,3 передачи.

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