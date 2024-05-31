Джей Уильямс: «Защитный рейтинг «Мэверикс» лучше, когда Лука Дончич находится на скамейке, в каждом сезоне его карьеры»

Теги Даллас Денвер НБА Джей Уильямс Никола Йокич Лука Дончич Баскетбол

Джей Уильямс считает, что Лука Дончич не может считаться лучшим игроком НБА.

«Я думаю, что Лука третий баскетболист лиги. Мне очень нравится Дончич. Он и Никола Йокич – первые среди атакующих. Но когда еще мы могли сказать следующее о самом лучшем. Защитный рейтинг «Мэверикс» лучше, когда Лука Дончич находится на скамейке, в каждом сезоне его карьеры.

Как может подобная статистика сочетаться с титулом лучшего баскетболиста? Никак не может. Лучший атакующий баскетболист? Да. Невероятный, особенный», – заявил Уильямс в эфире ESPN.

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6 комментариев
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ну это круто конечно только Даллас в финале с Дончичем играющим по 40 минут
+7
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+7
Вот Лука расстроится, это ж сам Джей Уильямс так считает...
+2
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А кто первый тогда? Есть продолжение?
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Джей тот еще любитель накинуть на вентилятор. Похоронил свою карьеру 20 лет назад, теперь хрень городит
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Ответ Максим Макеев
ну это круто конечно только Даллас в финале с Дончичем играющим по 40 минут
просто атакующий рейтинг Миннесоты меньше, когда Лука на площадке. Статистика она такая))
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Ответ Максим Макеев
ну это круто конечно только Даллас в финале с Дончичем играющим по 40 минут
Раунд😊
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