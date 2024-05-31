Джей Уильямс: «Защитный рейтинг «Мэверикс» лучше, когда Лука Дончич находится на скамейке, в каждом сезоне его карьеры»

Джей Уильямс считает, что Лука Дончич не может считаться лучшим игроком НБА.

«Я думаю, что третий баскетболист лиги. Мне очень нравится Дончич. Он и Никола Йокич – первые среди атакующих. Но когда еще мы могли сказать следующее о самом лучшем. Защитный рейтинг «Мэверикс» лучше, когда Лука Дончич находится на скамейке, в каждом сезоне его карьеры.

Как может подобная статистика сочетаться с титулом лучшего баскетболиста? Никак не может. Лучший атакующий баскетболист? Да. Невероятный, особенный», – заявил Уильямс в эфире ESPN.