Президент «Партизана»: «Если Евролига расширится до 24 клубов, в ней будет место и для «Партизана», и для «Црвены Звезды»
Президент «Партизана» Остоя Михайлович уверен, что прогнозируемое расширение Евролиги в сезоне-2024/25 будет включать в себя оба белградских клуба.
«Если Евролига расширится до 24 клубов, я уверен, что в ней будет место и для «Партизана», и для «Звезды».
Это удовлетворило бы сербских болельщиков. В нашей семье есть болельщики обоих клубов, и нас нельзя разделить по цветам. Сербский баскетбол заинтересован в том, чтобы у нас было два места в Евролиге. Сейчас у нас есть два места в силу определенных обстоятельств, но мы доказали Европе, что можем работать с двумя клубами.
Я получал оскорбления от наших болельщиков, когда мы приветствовали болельщиков другого клуба на дерби, но мы показали Европе, что можем сотрудничать. Мы проиграли на своей площадке, они проиграли на своей площадке, и все покинули зал живыми», – сказал Михайлович.
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