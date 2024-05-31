Айзейя Хартенштайн будет претендовать на контракт на 4 года на сумму около 100 миллионов долларов

Айзейя Хартенштайн выйдет на рынок свободных агентов в это межсезонье.

« » сможет предложить центровому только 72,5 миллиона долларов на четыре года. Эксперты предполагают, что сможет претендовать на контракт в районе 100 миллионов от одной из заинтересованных сторон.

Среди претендентов на центрового называют « » и «Оклахому». «Тандер» необходимо усилить переднюю линию после поражения в плей-офф, обнажившего проблемы команды под кольцом.

Хартенштайн набирал 7,8 очка, 8,3 подбора, 1,2 перхвата и 1,1 блок-шота за «Никс» за 25,3 минуты в среднем в сезоне-2023/24.