Айзейя Хартенштайн будет претендовать на контракт на 4 года на сумму около 100 миллионов долларов

Теги возможные переходы Детройт Нью-Йорк Оклахома-Сити Айзейя Хартенштайн Баскетбол

Айзейя Хартенштайн выйдет на рынок свободных агентов в это межсезонье.

«Нью-Йорк» сможет предложить центровому только 72,5 миллиона долларов на четыре года. Эксперты предполагают, что Хартенштайн сможет претендовать на контракт в районе 100 миллионов от одной из заинтересованных сторон.

Среди претендентов на центрового называют «Детройт» и «Оклахому». «Тандер» необходимо усилить переднюю линию после поражения в плей-офф, обнажившего проблемы команды под кольцом.

Хартенштайн набирал 7,8 очка, 8,3 подбора, 1,2 перхвата и 1,1 блок-шота за «Никс» за 25,3 минуты в среднем в сезоне-2023/24.

 

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3 комментария
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Неееет за такие деньги Никс он не нужен
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он и 72 то не стоит. Даллаские негры получают куда меньше, а играют не хуже
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80/4 будет разумно + учитывая поднятие потолка зп
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