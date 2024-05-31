«Кливленд» не вступает в переговоры по обмену Донована Митчелла, Эвана Мобли, Дариуса Гарлэнда и Джарретта Аллена
«Кавальерс» намерены сохранить ядро текущего состава команды.
По сообщению источника, «Кливленд» на данный момент не рассматривает варианты обмена защитников Донована Митчелла и Дариуса Гарлэнда, форварда Эвана Мобли и центрового Джарретта Аллена.
Эксперты и разнообразные источники в лиге считают, что Митчелл плохо сочетается с Гарлэндом, а Аллен несовместим с Мобли. Представители Гарлэнда давали понять, что будут требовать обмена баскетболиста в случае продления контракта Митчелла.