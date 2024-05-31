«Кливленд» не вступает в переговоры по обмену Донована Митчелла, Эвана Мобли, Дариуса Гарлэнда и Джарретта Аллена

Теги возможные переходы Кливленд НБА Донован Митчелл Джарретт Аллен Дариус Гарлэнд Эван Мобли Баскетбол

«Кавальерс» намерены сохранить ядро текущего состава команды.

По сообщению источника, «Кливленд» на данный момент не рассматривает варианты обмена защитников Донована Митчелла и Дариуса Гарлэнда,  форварда Эвана Мобли и центрового Джарретта Аллена.

Эксперты и разнообразные источники в лиге считают, что Митчелл плохо сочетается с Гарлэндом, а Аллен несовместим с Мобли. Представители Гарлэнда давали понять, что будут требовать обмена баскетболиста в случае продления контракта Митчелла.

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