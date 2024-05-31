Деннис Шредер принял участие в футбольном матче 6-го дивизиона Германии

Теги Бруклин сборная Германии НБА Деннис Шредер Баскетбол

Деннис Шредер вышел на футбольное поле в официальном матче.

Немецкий разыгрывающий «Бруклина» поучаствовал в игре шестого дивизиона Германии за клуб Germania Bleckenstedt.

Участие баскетболиста состоялось при содействии родственника, играющего в составе команды. Шредер провел 62 минуты на поле в матче, проигранном со счетом 1:5.

Шредер помог сборной Германии завоевать золотые медали на чемпионате мира по баскетболу 2023 года и примет участие в олимпийском турнире в Париже.

Баскетболист рассчитывает в будущем закончить карьеру, играя в чемпионате Германии.

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1 комментарий
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Рост 185, вполне футбольный. Почему бы и не поиграть в свое удовольствие в немецком КФК.
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