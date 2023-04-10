Президент «Партизана»: «Мы будем бороться за выход в «Финал четырех»

Президент « » Остоя Михайлович поделился эмоциями после выхода команды в плей-офф Евролиги впервые с 2010 года.

«Одной из целей в начале сезона было попадание в Топ-8 Евролиги, и я поздравляю команду с этим. Мы ждали этого 13 лет.

Это действительно большой успех для нашего клуба, руководства и сербских баскетболистов, но эйфории нет.

От подсчетов возможных исходов сетки плей-офф у меня болит голова. С кем бы мы ни играли, я уверен, что мы будем бороться за выход в «Финал четырех», но нам не стоит обсуждать это заранее.

Кто бы ни был нашим соперником, им будет непросто в Белграде, но мы знаем, что нам нужно очень постараться, чтобы победить на выезде», – заявил Михайлович.

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