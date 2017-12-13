После эпичного противостояния «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» в НБА определились участники финальной серии. Ранее туда вышли «Денвер Наггетс», которые впервые в своей истории будут играть в решающих поединках. Их соперниками станут «Майами Хит». Команда из Флориды трижды выигрывала плей-офф НБА, в последний раз это случилось в 2013 году. В рамках плей-офф «Денвер» и «Майами» еще не пересекались ни разу. Интерес к финальному противостоянию как никогда высок и у специалистов, и у болельщиков, для которых актуальным вопросом остается — где смотреть финал НБА 2023.

В Соединенных Штатах финал будет транслировать телекомпания ABC, ее картинку будут передавать на другие страны, но российским любителям баскетбола от этого не легче. Главный спортивный холдинг страны «Матч ТВ» прав на показ финала не имеет. Впрочем, и в более подходящие времена заокеанский баскетбол был редким гостем на каналах холдинга. Хорошо, если у кого-то есть возможность смотреть канал Setanta, он тоже будет показывать финал НБА в прямом эфире. Найти его можно попробовать с помощью установки IPTV, ранее мы подробно писали об этом.

Если такой возможности нет, то обращаемся к другим, ставшим уже за последние полтора года привычными. Во-первых, сайты букмекерских контор. Из нашего списка можно сделать выбор наиболее подходящего букмекера. Трансляции там могут вестись без комментариев и только с интершумом, но настоящего болельщика это не остановит. Во-вторых, есть тематические группы ВКонтакте и телеграм-каналах, нужно заняться мониторингом социальных сетей, благо у баскетбола в нашей стране много поклонников. Наконец, остается еще вариант с различными сайтами, у которых нет прав на показ, и трансляции они осуществляют по серой схеме. Тут вам понадобится VPN, а дальше заходите на просторы интернета. Без просмотра финала НБА 2023 вы не останетесь.

Расписание матчей финала НБА 2023

«Денвер Наггетс» стали первыми в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, а «Майами Хит» попали в плей-офф через плей-инн с восьмым посевом, поэтому начнут команды в Денвере. Финальная серия в НБА традиционно стартует 1 июня или по московскому времени в ночь с 1 на 2 июня. Представляем расписание матчей, время начала указано московское.

* — в случае необходимости