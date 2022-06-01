Во сколько матчи Бостон — Голден Стэйт финал НБА 2022, время начала прямых трансляций

Легендарный «Бостон Селтикс» спустя 12 лет смог вновь выйти в финал НБА, где его уже дожидался не менее именитый «Голден Стэйт Уорриорс». Первые 17 раз становились чемпионами, но золотые времена для «кельтов» остались в прошлом веке, хотя последний их выигрыш датируется 2008 годом. «Воины» пять раз выигрывали в финальной серии, при этом их золотой век еще длится. За три победы в прошлом столетии они были признаны командой-династией, при этом пять лет подряд они играли в финале. Теперь после двухлетнего перерыва они вышли туда снова. Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих матчей между «Бостон Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорс».

Во сколько, время начала матчей Бостон – Голден Стэйт

3 июня, 04:00. Чейз Центр, Сан-Франциско. «Голден Стэйт Уорриорс» — «Бостон Селтикс»

6 июня, 03:00. Чейз Центр, Сан-Франциско. «Голден Стэйт Уорриорс» — «Бостон Селтикс»

9 июня, 04:00. ТД Гарден, Бостон. «Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорс»

11 июня, 04:00. ТД Гарден, Бостон. «Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорс»

*14 июня, 04:00. Чейз Центр, Сан-Франциско. «Голден Стэйт Уорриорс» — «Бостон Селтикс»

*17 июня, 04:00. ТД Гарден, Бостон. «Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорс»

*20 июня, 03:00. Чейз Центр, Сан-Франциско. «Голден Стэйт Уорриорс» — «Бостон Селтикс»

* — в случае необходимости