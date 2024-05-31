Майк Джеймс: «Костас Слукас должен упоминаться в разговорах о лучшем игроке всех времен»

Майк Джеймс высоко оценивает достижения Костаса Слукаса.

«Не говорю, что лучший игрок всех времен или даже мой выбор, но он должен упоминаться в разговорах на эту тему. Просто мое мнение», – написал разыгрывающий « » в сети X.

Слукас был признан MVP «Финала четырех» сезона-2023/24.

Греческий защитник помог « » победить в Евролиге и стал третьим игроком в истории турнира, который становился чемпионом четыре раза.