Майк Джеймс: «Костас Слукас должен упоминаться в разговорах о лучшем игроке всех времен»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Баскетбол - видео Костас Слукас Майк Джеймс 1990 Монако Баскетбол

Майк Джеймс высоко оценивает достижения Костаса Слукаса.

«Не говорю, что Слукас лучший игрок всех времен или даже мой выбор, но он должен упоминаться в разговорах на эту тему. Просто мое мнение», – написал разыгрывающий «Монако» в сети X.

Слукас был признан MVP «Финала четырех» Евролиги сезона-2023/24.

Греческий защитник помог «Панатинаикосу» победить в Евролиге и стал третьим игроком в истории турнира, который становился чемпионом четыре раза.

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1 комментарий
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Майки же говорить про Евролигу или....?)
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