Майк Джеймс: «Костас Слукас должен упоминаться в разговорах о лучшем игроке всех времен»
Майк Джеймс высоко оценивает достижения Костаса Слукаса.
«Не говорю, что Слукас лучший игрок всех времен или даже мой выбор, но он должен упоминаться в разговорах на эту тему. Просто мое мнение», – написал разыгрывающий «Монако» в сети X.
Слукас был признан MVP «Финала четырех» Евролиги сезона-2023/24.
Греческий защитник помог «Панатинаикосу» победить в Евролиге и стал третьим игроком в истории турнира, который становился чемпионом четыре раза.