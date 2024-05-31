Кейшон Джонсон: «Даллас» получил свободный проход в финал»

Кейшон Джонсон назвал путь «Далласа» в плей-офф удачным.

«У них отличная команда, но они получили свободный проход в финал. Посмотрите на их путь. Они сыграли с « » без . «Оклахома» с одним парнем. У «Тандер» те же проблемы, что и у «Миннесоты». ? Бросьте.

У «Оклахомы» не было «двуглавого монстра». И то же с «Тимбервулвз». Они не могли набирать очки, чтобы идти вровень с « ».

Это не вина «Мэверикс». Просто тяжело, когда два парня набирают 72 очка, а ты борешься с ними в одиночку», – рассудил соведущий шоу Undisputed.