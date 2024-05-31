Кейшон Джонсон: «Даллас» получил свободный проход в финал»

Теги Бостон Даллас Клипперс Миннесота НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Кавай Ленард Чет Холмгрен Баскетбол

Кейшон Джонсон назвал путь «Далласа» в плей-офф удачным.

«У них отличная команда, но они получили свободный проход в финал. Посмотрите на их путь. Они сыграли с «Клипперс» без Кавая Ленарда. «Оклахома» с одним парнем. У «Тандер» те же проблемы, что и у «Миннесоты». Чет Холмгрен? Бросьте.

У «Оклахомы» не было «двуглавого монстра». И то же с «Тимбервулвз». Они не могли набирать очки, чтобы идти вровень с «Далласом».

Это не вина «Мэверикс». Просто тяжело, когда два парня набирают 72 очка, а ты борешься с ними в одиночку», – рассудил соведущий шоу Undisputed.

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10 комментариев
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Ответ dead_can_dance
Он имеет ввиду, что у Тандер один олл-стар для набора очков и у вулвс видимо один (Таунс не канает), поэтому Далласу лафа была) Хотя даже по его бредологике выходит, что у Клипперс два олл-стара, а значит шансы были равные, но там он приплёл Кавая зачем-то
Самое смешное, что перед каждой серией Далласа он ставил на его соперников. А потом выяснилось, что Даллас всякую шушеру прошел. То ли дело Бостон. Там и Кливленд с двухголовым монстром Мобли-Гарленд и Индиана с уантупэнч в лице Нембхарда и Сиакама. Про Майами вообще молчу
+15
0
+15
Лол, такого тупого комента совсем не ожидал)))
+13
0
+13
Какие такие проблемы у волков что и у Тандер? Шок контент
+8
0
+8
Ахахаха, как меня такие рассуждения убивают, у ЛАк не было только Кавая , Окла была в первой в регулярен с претендентом МВП , ну и Минька которая свипнула Буков, Кейди и Била и прошла чемпионов . Ну да , свободный проход , а не свободным он был бы : если в Оклахомы вернулся Вестбрук 2016 года и Кейди тех же лет , ну и Миньку Гарнетт и Кассел образца 03/04 года , тогда куда уж этим Мавсам.
+7
0
+7
Чего?
+2
0
+2
Ахаха) спасибо за смешную ответку всем этим «у Бостона было все легко».
Будет бабкам о чем покудахтать на лавке.
+1
0
+1
Ответ igo69
Какие такие проблемы у волков что и у Тандер? Шок контент
Он имеет ввиду, что у Тандер один олл-стар для набора очков и у вулвс видимо один (Таунс не канает), поэтому Далласу лафа была) Хотя даже по его бредологике выходит, что у Клипперс два олл-стара, а значит шансы были равные, но там он приплёл Кавая зачем-то
+1
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+1
Чела явно надо брать на espn. Шикарно впишется.
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Ответ Chyngyz Orozaliev
Лол, такого тупого комента совсем не ожидал)))
Ну так надо же кому-то выравнять шансы финалистов. А то каждый второй ругает только лишь один Бостон и их путь до финала
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