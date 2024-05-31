Дрю Холидэй о победе в финале: «Нужно отдать все, без остатка. Самое сложное, что я когда-либо делал, физически и ментально»

Теги Бостон Даллас Милуоки НБА Дрю Холидэй НБА плей-офф Баскетбол

Дрю Холидэй описал, что нужно для победы в финале НБА.

«Нужно отдать все, без остатка. Одна из самых сложных вещей, которые я когда-либо делал. Физически и ментально выматывающая. Команды так хорошо друг друга знают, что все заключается в исполнении каждого конкретного игрового действия. Самым тяжелым было постоянное чувство усталости. Я оставил все на паркете. Мы проигрывали 0-2. Но решили, что ничего не закончено, пока мы сами это не признали», – рассказал защитник «Бостона».

Дрю Холидэй завоевал титул чемпиона НБА в сезоне-2020/21 в составе «Милуоки».

«Селтикс» встретятся с «Мэверикс» в финале НБА.

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3 комментария
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Весь Бостон на тебе держится и Деррик уайт ту да же, на вас только надежда
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Холидей, Уайт, Порзингис могут..
два лодочника Тейтум и Браун нет..
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Ответ Рушан Файзлгаянов
Весь Бостон на тебе держится и Деррик уайт ту да же, на вас только надежда
Сколько же вас таких хлебушков?)
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