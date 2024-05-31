Дрю Холидэй о победе в финале: «Нужно отдать все, без остатка. Самое сложное, что я когда-либо делал, физически и ментально»

Дрю Холидэй описал, что нужно для победы в финале НБА.

«Нужно отдать все, без остатка. Одна из самых сложных вещей, которые я когда-либо делал. Физически и ментально выматывающая. Команды так хорошо друг друга знают, что все заключается в исполнении каждого конкретного игрового действия. Самым тяжелым было постоянное чувство усталости. Я оставил все на паркете. Мы проигрывали 0-2. Но решили, что ничего не закончено, пока мы сами это не признали», – рассказал защитник « ».

завоевал титул чемпиона НБА в сезоне-2020/21 в составе « ».

«Селтикс» встретятся с «Мэверикс» в финале .