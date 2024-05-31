Кендрик Перкинс: «Если Кристапс Порзингис не будет в порядке, «Мэверикс» победят в финале»

Кендрик Перкинс спрогнозировал исход финала «Бостон» – «Даллас».

«Никто не сможет остановить . Это не значит, что «Селтикс» не победят в серии. У них лучшая стартовая пятерка в лиге. Они выиграют в семи матчах, но только если вернется в состав.

Он самый важный игрок для этого противостояния. Если он будет на площадке и покажет хотя бы 70% готовности, «Селтикс» одержат верх. Но в любом случае это будет серия на века. придется заслужить награду MVP финала.

Если Порзингис не будет в порядке, «Мэверикс» победят», – заключил эксперт ESPN.