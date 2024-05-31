Кендрик Перкинс: «Если Кристапс Порзингис не будет в порядке, «Мэверикс» победят в финале»

Теги Бостон Кендрик Перкинс Даллас НБА НБА плей-офф Лука Дончич Кристапс Порзингис Джейсон Тейтум Баскетбол

Кендрик Перкинс спрогнозировал исход финала «Бостон» – «Даллас».

«Никто не сможет остановить Луку Дончича. Это не значит, что «Селтикс» не победят в серии. У них лучшая стартовая пятерка в лиге. Они выиграют в семи матчах, но только если Кристапс Порзингис вернется в состав.

Он самый важный игрок для этого противостояния. Если он будет на площадке и покажет хотя бы 70% готовности, «Селтикс» одержат верх. Но в любом случае это будет серия на века. Джейсону Тейтуму придется заслужить награду MVP финала.

Если Порзингис не будет в порядке, «Мэверикс» победят», – заключил эксперт ESPN.

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3 комментария
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https://www.sports.ru/basketball/1116067230-kendrik-perkins-luka-donchich-uzhasen-po-xodu-vsego-rozygrysha-plej-of.html
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М-да. Сколько же таких дебилов-экспертов, которых цитирует спортс. Две недели назад он трындел, что Лука ужасен. Неужели словенец за 14-15 дней набрал такую фантастическую форму, что его никто не сможет остановить? А у Бостона таковых нет? Даллас сможет перекрыть всю пятерку старта кельтов?
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Ответ 6LACK
https://www.sports.ru/basketball/1116067230-kendrik-perkins-luka-donchich-uzhasen-po-xodu-vsego-rozygrysha-plej-of.html
Так это ж Пендрик Керкинс. Сегодня он критикует игрока, завтра будет превозносить. Для него в этом нет ничего такого. Смит может спокойно уйти на пенсию, достойный сменщик получился из Перкинса.
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