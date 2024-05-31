Кендрик Перкинс: «Если Кристапс Порзингис не будет в порядке, «Мэверикс» победят в финале»
Кендрик Перкинс спрогнозировал исход финала «Бостон» – «Даллас».
«Никто не сможет остановить Луку Дончича. Это не значит, что «Селтикс» не победят в серии. У них лучшая стартовая пятерка в лиге. Они выиграют в семи матчах, но только если Кристапс Порзингис вернется в состав.
Он самый важный игрок для этого противостояния. Если он будет на площадке и покажет хотя бы 70% готовности, «Селтикс» одержат верх. Но в любом случае это будет серия на века. Джейсону Тейтуму придется заслужить награду MVP финала.
Если Порзингис не будет в порядке, «Мэверикс» победят», – заключил эксперт ESPN.