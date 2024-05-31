Джо Маззулла о попытках противопоставить Джейсона Тейтума Джейлену Брауну: «Это несправедливо и выводит меня из себя»

Джо Маззулла прокомментировал отношения Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна.

Игроки подвергаются постоянным сравнениям, а их отношения иногда преподносятся в скрытом конфликтном ключе.

«Не знаю, насколько далеко я готов зайти в разговоре об этом. Вся эта тема выводит меня из себя, потому что совершенно несправедлива к ним обоим. Глупо использовать их имена и выдуманную информацию ради «кликбейта». Несправедливо сравнивать их. Они совершенно разные люди, абсолютно разные игроки. Отличные партнеры, идущие разными путями.

Другие пары звездных игроков не проходят через подобное. Такая ситуация сложилась, потому что они так успешны на протяжении всей своей карьеры. Люди используют их как информационный повод в течение долгого времени. Хватит спекулировать. Узнайте, что они за люди. Они замечательные одноклубники и игроки. Я горжусь тем, что тренирую их», – заключил .