Где смотреть регулярку НБА и плей-офф, прямые трансляции
Очередной, 77-й сезон НБА 2022/2023 стартует уже 18 октября, матчем действующего чемпиона Голден Стэйт и Лос-Анджелес Лейкерс.
Где смотреть матчи НБА нового сезона
- официально в России трансляции НБА прекращены, однако есть альтернативные способы, вроде групп в ВК и Телеграм-каналов.
- Все игры регулярного сезона и плей-офф доступны по подписке NBA League Pass.
- В России ранее правами на показ матчей обладал онлайн-кинотеатр MEGOGO.
Расписание матчей НБА 2022/2023
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