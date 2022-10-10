Где смотреть регулярку НБА и плей-офф, прямые трансляции

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Очередной, 77-й сезон НБА 2022/2023 стартует уже 18 октября, матчем действующего чемпиона Голден Стэйт и Лос-Анджелес Лейкерс.

Где смотреть матчи НБА нового сезона

  • официально в России трансляции НБА прекращены, однако есть альтернативные способы, вроде групп в ВК и Телеграм-каналов. 
  • Все игры регулярного сезона и плей-офф доступны по подписке NBA League Pass. 
  • В России ранее правами на показ матчей обладал онлайн-кинотеатр MEGOGO. 

Расписание матчей НБА 2022/2023

Таблица НБА 2022/2023

 

 

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