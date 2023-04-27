7 комментариев

«Майами» сделал то, что еще две недели назад представлялось совершенно немыслимым – команда из плей-ин впервые выиграла серию да еще и выбила «Милуоки», единственный клуб, который после регулярного сезона называли однозначным фаворитом.

В этой серии «Хит» потеряли двух игроков из-за травм, но сотворили не просто сенсацию. Впервые в истории восьмая команда не только прошла первую, но и разгромила ее в серии – 4-1.

Ключевое попадание Джимбо – лучшая иллюстрация игры «Хит»

В пятом матче «Хит» вроде бы проиграли много раз. Когда уступали «-16» в начале четвертой четверти. Когда летели «-4» за 14 секунд до конца. Когда могли надеяться исключительно на чудо за 2 секунды до сирены.

И то, как именно им удалось перевести матч в овертайм – символ всей их борьбы.

Джимми Батлер открылся в трехсекундной, затолкал Коннатона и за доли секунд до сирены впихнул мяч в кольцо. Впихнул, находясь вот в таком положении.

«Мы наигрывали вариацию этой комбинации с разными парнями, – объяснил Споэльстра. – Я хотел сделать кое-что другое, но Гэйб Винсент мне сказал: «Нет, я хочу выбрасывать мяч». Я ему говорю: «Окей, но что, если мы не сможем отдать передачу». Он сказал: «Не парься. Все получится».

Батлер – самая непонятная звезда современного баскетбола

«Хит» возвращались в игру точно так же – так же невообразимо. Одна из лучших команд регулярного сезона по «клатчу» в четвертой четверти преобразилась.

Еще до того, как Батлер появился на площадке, Адебайо и Кевин Лав замучили защиту своими перепасовками: форвард, по ходу сезона списанный из «Кливленда», показал чемпионский опыт, реализовав два трехочковых в самый нужный момент, центровой дал своей команде столь нужные попадания из «краски».

А дальше «Бакс» вновь наблюдали за тем, как Батлер косплеит исторические подвиги своего отца. Буденхольцер так ничего и не придумал против лидера «Хит» за эти дни: Батлер издевался над Дрю Холидэем, лучшим защитником лиги по версии игроков НБА – попал трехочковый через его руки, уходил после заслона и бросал со средней, вешал его на спину и врывался под щит, куда ему отдавал Адебайо.

Он вроде бы и промахивался (иногда), но все равно притащил «Хит» туда, куда им было нужно – на дистанцию одного владения. И так и остался абсолютно неразгаданным – вроде бы ограниченным, вроде бы не самым атлетичным, вроде бы не делающим ничего гениального, но убийственным для чужой защиты.

Тот, кто смотрит матчи плей-офф, должен был бы подумать, что Батлер – лучший игрок в лиге. В защите «Милуоки» определенно есть уязвимые места, но этот засранец бил их в самые надежные – либо обманывал Холидэя, либо пользовался медлительностью Брука Лопеса, лучшего защитника «Бакс» по версии журналистов.

В четвертой четверти у Батлера 14 очков. А всего он набрал 42, плюс 8 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

«Он играет отчаянно, маниакально, иногда безумно – так сильно он хочет победить, – описал все это Споэльстра. – И он всем на арене дает это прочувствовать. Именно поэтому он ведет нас, а мы следуем за ним».

Ну и конечно, характерная черта «Хит» – что бы ни делали их лидеры, но важнейшее трехочковое попадание, вернувшее их в игру при «-4» за 14 секунд до конца, на счету некого Гэйба Винсента. В каждом матче серии ролевики (самые разные ролевики) «Майами» оживали как неубиваемые злодеи в худших голливудских фильмах.

Тупость «Милуоки» – то, что останется после этой серии

«Бакс» и «Хит» встречались в плей-офф четвертый раз: за исключением 2021-го, когда Батлер играл на фоне повреждений, «Майами» неизменно чувствовал себя уверенно и взял три серии. Для «Милуоки» выходить против Эрика Споэльстры – настоящее мучение, тренер, охотнее других меняющий схемы и ротацию, против самой академичной, не умеющей адаптироваться системы.

Да, не нужно делать вид, будто «Бакс» подошли к плей-офф в оптимальном состоянии.

По ходу регулярного сезона «Милуоки» были самой симпатичной командой лиги – вовсе не из-за Янниса, которого большинство воспринимало лучшим баскетболистом планеты, а из-за того, что выглядели гармонично и умно. «Милуоки» перестал быть коллективом, играющим только от своего лидера – Холидэй был готов брать на себя, Брук Лопес не просто ошивался на дуге, а врывался, показывал свою разносторонность, создавал, Бобби Портис претендовал на звание лучшего шестого. Они даже не почувствовали отсутствия Криса Миддлтона и его не самых лучших кондиций.

И до плей-офф все это не доехало: Яннис получил травму в первом же матче и явно играл через боль, Миддлтон так и не вышел на уровень чемпионского сезона, Холидэй традиционно в плей-офф потерял атаку, Портис оказался уязвимым в защите и лишился игрового времени, Уэс Мэттьюз травмировался и вернулся лишь к пятому матчу, крайние вообще (Инглс, Краудер, за которого отдали пять пиков второго раунда) Буденхольцеру не понадобились.

Короче, «Милуоки» боролся не только с Батлером, но и сам с собой.

Запомнится же все равно парадоксальная работа тренера Буденхольцера, которую будут под лупой рассматривать на примере коллапса в четвертой четверти и овертайме. «Бакс» проиграли последнюю двенадцатиминутку и овертайм со счетом 24:42. С игры за это время они реализовали 5 бросков из 25 .

И снова «Бакс», к сожалению, предстали самой тупой командой в баскетболе:

• тупо потеряли последнее владение: Буденхольцер не взял тайм-аут за 9 секунд до конца, «Бакс» побежали через всю поляну и так и не атаковали. Батлер не пустил Янниса, Мартин и Струс закрыли проход Миддлтону, и в итоге решать судьбу всего сезона должен был Грейсон Аллен, который не успел даже совершить бросок;

• Буденхольцер отключился в концовке основного времени: не вернул на паркет Брука Лопеса, чтобы помешать набросу под кольцо, а потом, когда оставалось еще 0,5 секунды, вообще не стал брать тайм-аут;

• за 40 секунд до конца овертайма Яннис зачем-то влетел в Струса, исполняющего трехочковый бросок почти с середины площадки;

• за полторы минуты до конца овертайма «Бакс» проспали Коди Зеллера в «краске» после выноса «Хит» из-за лицевой;

• Буденхольцер так и не решился поставить Янниса против Батлера. Можно сколько угодно объяснять это тем, что грек плохо себя чувствовал и после пятого матча лежал под капельницей, но после игры он вновь говорил о том, что готов был защищаться против лидера соперников. И уж на половину четвертой четверти его бы точно хватило. После игры и Холидэй, и Яннис признавали, что разыгрывающий просто устал делать так много;

• во время чемпионского сезона «клатчером» «Бакс» был Крис Миддлтон, в решающие моменты он выходил на арену, вытесняя Адетокумбо в качестве лидера. Очевидно, что форвард так и не вернул себе оптимальные кондиции, но в четвертой четверти «Милуоки» вообще через него не играл и не давал ему возможности для коронных средних бросков – тот лишь форсировал несколько трехочковых попыток (0 из 5 в четвертой четверти и овертайме);

• и Буденхольцер не сделал ничего, чтобы реанимировать атаку «Бакс», понадеявшись исключительно на таранные качества Адетокумбо.

Тяжело представить «Милуоки» без Майка Буденхольцера. Именно он создал систему, которая доминировала в регулярных сезонах все последние годы, но будет удивительно, если он переживет вот такую показательную порку со стороны Споэльстра. Мы, безусловно, плохо понимаем, в чем заслуга лучших тренеров, но, в чем проблема худших тренеров, по таким матчам очевидно.

Очередное типичное поражение Янниса

Все знают, как проигрывает Адетокумбо – соперник не дает ему разбежаться, выстраивает «стену», не дает ему проходить в «краску», превращает его в бросающего, если надо, нарушает правила и наблюдает за промахами с линии.

Это классика, которая повторялась уже слишком много раз.

С начала сезона грека рекламировали как лучшего в НБА, семифутового монстра, определяющего игру на обеих половинах, лишенного недостатков по сравнению с конкурентами-центровыми, которые должны были развалиться в плей-офф.

Окей, Адетокумбо получил травму в первой же игре, выпал из ритма, изнывал физически, еще несколько раз болезненно упал…

И все же его тренер привел его ровно к тому тупику, в который он приезжает всякий раз. Буденхольцер не делал ничего – хотя бы тот же высокий пик-н-ролл с Яннисом-центровым – чтобы создать для грека благоприятные ситуации. На протяжении всей четвертой четверти «Бакс» скидывали на Янниса в пост и смотрели, что он будет делать против Адебайо.

Он атаковал со средней или из-за дуги – 0 из 10 в четвертой и овертайме.

Он вставал на линию – 3 из 9 в четвертой и овертайме, 10 из 23 в матче.

Он отдал ровно 1 передачу в четвертой и овертайме.

И отличился лишь три раза непосредственно под щитом.

Возможно, грека тут вообще не нужно винить, так как его тренер сидел на скамейке с таким лицом, как будто Джимми Батлер с топором ломится к нему в ванную комнату. Просто здесь примерно все те тенденции, которые замечались и отметались по ходу сезона: Яннис стал хуже бросать штрафные, стал хуже бросать из-за дуги, стал хуже бросать со средней. Он не только не оказался более разносторонним, более непредсказуемым для защиты, но и почему-то немного деградировал.

И, естественно, «Майами» не мог это все не вскрыть.

Фото: Gettyimages.ru/Stacy Revere