7 комментариев

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую
«Майами» сделал то, что еще две недели назад представлялось совершенно немыслимым – команда из плей-ин впервые выиграла серию да еще и выбила «Милуоки», единственный клуб, который после регулярного сезона называли однозначным фаворитом.
В этой серии «Хит» потеряли двух игроков из-за травм, но сотворили не просто сенсацию. Впервые в истории восьмая команда не только прошла первую, но и разгромила ее в серии – 4-1.
Ключевое попадание Джимбо – лучшая иллюстрация игры «Хит»
В пятом матче «Хит» вроде бы проиграли много раз. Когда уступали «-16» в начале четвертой четверти. Когда летели «-4» за 14 секунд до конца. Когда могли надеяться исключительно на чудо за 2 секунды до сирены.
И то, как именно им удалось перевести матч в овертайм – символ всей их борьбы.
Джимми Батлер открылся в трехсекундной, затолкал Коннатона и за доли секунд до сирены впихнул мяч в кольцо. Впихнул, находясь вот в таком положении.
«Мы наигрывали вариацию этой комбинации с разными парнями, – объяснил Споэльстра. – Я хотел сделать кое-что другое, но Гэйб Винсент мне сказал: «Нет, я хочу выбрасывать мяч». Я ему говорю: «Окей, но что, если мы не сможем отдать передачу». Он сказал: «Не парься. Все получится».
Батлер – самая непонятная звезда современного баскетбола
«Хит» возвращались в игру точно так же – так же невообразимо. Одна из лучших команд регулярного сезона по «клатчу» в четвертой четверти преобразилась.
Еще до того, как Батлер появился на площадке, Адебайо и Кевин Лав замучили защиту своими перепасовками: форвард, по ходу сезона списанный из «Кливленда», показал чемпионский опыт, реализовав два трехочковых в самый нужный момент, центровой дал своей команде столь нужные попадания из «краски».
А дальше «Бакс» вновь наблюдали за тем, как Батлер косплеит исторические подвиги своего отца. Буденхольцер так ничего и не придумал против лидера «Хит» за эти дни: Батлер издевался над Дрю Холидэем, лучшим защитником лиги по версии игроков НБА – попал трехочковый через его руки, уходил после заслона и бросал со средней, вешал его на спину и врывался под щит, куда ему отдавал Адебайо.
Он вроде бы и промахивался (иногда), но все равно притащил «Хит» туда, куда им было нужно – на дистанцию одного владения. И так и остался абсолютно неразгаданным – вроде бы ограниченным, вроде бы не самым атлетичным, вроде бы не делающим ничего гениального, но убийственным для чужой защиты.
Тот, кто смотрит матчи плей-офф, должен был бы подумать, что Батлер – лучший игрок в лиге. В защите «Милуоки» определенно есть уязвимые места, но этот засранец бил их в самые надежные – либо обманывал Холидэя, либо пользовался медлительностью Брука Лопеса, лучшего защитника «Бакс» по версии журналистов.
В четвертой четверти у Батлера 14 очков. А всего он набрал 42, плюс 8 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.
«Он играет отчаянно, маниакально, иногда безумно – так сильно он хочет победить, – описал все это Споэльстра. – И он всем на арене дает это прочувствовать. Именно поэтому он ведет нас, а мы следуем за ним».
Ну и конечно, характерная черта «Хит» – что бы ни делали их лидеры, но важнейшее трехочковое попадание, вернувшее их в игру при «-4» за 14 секунд до конца, на счету некого Гэйба Винсента. В каждом матче серии ролевики (самые разные ролевики) «Майами» оживали как неубиваемые злодеи в худших голливудских фильмах.
Тупость «Милуоки» – то, что останется после этой серии
«Бакс» и «Хит» встречались в плей-офф четвертый раз: за исключением 2021-го, когда Батлер играл на фоне повреждений, «Майами» неизменно чувствовал себя уверенно и взял три серии. Для «Милуоки» выходить против Эрика Споэльстры – настоящее мучение, тренер, охотнее других меняющий схемы и ротацию, против самой академичной, не умеющей адаптироваться системы.
Да, не нужно делать вид, будто «Бакс» подошли к плей-офф в оптимальном состоянии.
По ходу регулярного сезона «Милуоки» были самой симпатичной командой лиги – вовсе не из-за Янниса, которого большинство воспринимало лучшим баскетболистом планеты, а из-за того, что выглядели гармонично и умно. «Милуоки» перестал быть коллективом, играющим только от своего лидера – Холидэй был готов брать на себя, Брук Лопес не просто ошивался на дуге, а врывался, показывал свою разносторонность, создавал, Бобби Портис претендовал на звание лучшего шестого. Они даже не почувствовали отсутствия Криса Миддлтона и его не самых лучших кондиций.
И до плей-офф все это не доехало: Яннис получил травму в первом же матче и явно играл через боль, Миддлтон так и не вышел на уровень чемпионского сезона, Холидэй традиционно в плей-офф потерял атаку, Портис оказался уязвимым в защите и лишился игрового времени, Уэс Мэттьюз травмировался и вернулся лишь к пятому матчу, крайние вообще (Инглс, Краудер, за которого отдали пять пиков второго раунда) Буденхольцеру не понадобились.
Короче, «Милуоки» боролся не только с Батлером, но и сам с собой.
Запомнится же все равно парадоксальная работа тренера Буденхольцера, которую будут под лупой рассматривать на примере коллапса в четвертой четверти и овертайме. «Бакс» проиграли последнюю двенадцатиминутку и овертайм со счетом 24:42. С игры за это время они реализовали 5 бросков из 25.
И снова «Бакс», к сожалению, предстали самой тупой командой в баскетболе:
• тупо потеряли последнее владение: Буденхольцер не взял тайм-аут за 9 секунд до конца, «Бакс» побежали через всю поляну и так и не атаковали. Батлер не пустил Янниса, Мартин и Струс закрыли проход Миддлтону, и в итоге решать судьбу всего сезона должен был Грейсон Аллен, который не успел даже совершить бросок;
• Буденхольцер отключился в концовке основного времени: не вернул на паркет Брука Лопеса, чтобы помешать набросу под кольцо, а потом, когда оставалось еще 0,5 секунды, вообще не стал брать тайм-аут;
• за 40 секунд до конца овертайма Яннис зачем-то влетел в Струса, исполняющего трехочковый бросок почти с середины площадки;
• за полторы минуты до конца овертайма «Бакс» проспали Коди Зеллера в «краске» после выноса «Хит» из-за лицевой;
• Буденхольцер так и не решился поставить Янниса против Батлера. Можно сколько угодно объяснять это тем, что грек плохо себя чувствовал и после пятого матча лежал под капельницей, но после игры он вновь говорил о том, что готов был защищаться против лидера соперников. И уж на половину четвертой четверти его бы точно хватило. После игры и Холидэй, и Яннис признавали, что разыгрывающий просто устал делать так много;
• во время чемпионского сезона «клатчером» «Бакс» был Крис Миддлтон, в решающие моменты он выходил на арену, вытесняя Адетокумбо в качестве лидера. Очевидно, что форвард так и не вернул себе оптимальные кондиции, но в четвертой четверти «Милуоки» вообще через него не играл и не давал ему возможности для коронных средних бросков – тот лишь форсировал несколько трехочковых попыток (0 из 5 в четвертой четверти и овертайме);
• и Буденхольцер не сделал ничего, чтобы реанимировать атаку «Бакс», понадеявшись исключительно на таранные качества Адетокумбо.
Тяжело представить «Милуоки» без Майка Буденхольцера. Именно он создал систему, которая доминировала в регулярных сезонах все последние годы, но будет удивительно, если он переживет вот такую показательную порку со стороны Споэльстра. Мы, безусловно, плохо понимаем, в чем заслуга лучших тренеров, но, в чем проблема худших тренеров, по таким матчам очевидно.
Очередное типичное поражение Янниса
Все знают, как проигрывает Адетокумбо – соперник не дает ему разбежаться, выстраивает «стену», не дает ему проходить в «краску», превращает его в бросающего, если надо, нарушает правила и наблюдает за промахами с линии.
Это классика, которая повторялась уже слишком много раз.
С начала сезона грека рекламировали как лучшего в НБА, семифутового монстра, определяющего игру на обеих половинах, лишенного недостатков по сравнению с конкурентами-центровыми, которые должны были развалиться в плей-офф.
Окей, Адетокумбо получил травму в первой же игре, выпал из ритма, изнывал физически, еще несколько раз болезненно упал…
И все же его тренер привел его ровно к тому тупику, в который он приезжает всякий раз. Буденхольцер не делал ничего – хотя бы тот же высокий пик-н-ролл с Яннисом-центровым – чтобы создать для грека благоприятные ситуации. На протяжении всей четвертой четверти «Бакс» скидывали на Янниса в пост и смотрели, что он будет делать против Адебайо.
Он атаковал со средней или из-за дуги – 0 из 10 в четвертой и овертайме.
Он вставал на линию – 3 из 9 в четвертой и овертайме, 10 из 23 в матче.
Он отдал ровно 1 передачу в четвертой и овертайме.
И отличился лишь три раза непосредственно под щитом.
Возможно, грека тут вообще не нужно винить, так как его тренер сидел на скамейке с таким лицом, как будто Джимми Батлер с топором ломится к нему в ванную комнату. Просто здесь примерно все те тенденции, которые замечались и отметались по ходу сезона: Яннис стал хуже бросать штрафные, стал хуже бросать из-за дуги, стал хуже бросать со средней. Он не только не оказался более разносторонним, более непредсказуемым для защиты, но и почему-то немного деградировал.
И, естественно, «Майами» не мог это все не вскрыть.
- Дата проведения
- 27 апреля, 04.30, «Fiserv Forum»
- Милуоки
- Я. Адетокумбо (38 + 20 подборов + 7 потерь), Миддлтон (33 + 6 передач), Б. Лопес (18 + 10 подборов), Холидэй (16 + 9 подборов + 6 передач), Аллен (8) – старт; Коннотон (7), Мэттьюз (6), Портис (0), Краудер (0), Инглс (0).
- Майами
- Батлер (42 + 8 подборов + 5 потерь), Винсент (22 + 6 передач), Адебайо (20 + 10 подборов + 10 передач), Лав (15 + 12 подборов), Струс (8 + 8 подборов) – старт; Лаури (10), Зеллер (4), Д. Робинсон (3), Калеб Мартин (2), Хайсмит (2).
Фото: Gettyimages.ru/Stacy Revere
"Тупость Милуоки" - тут 100 проц. Как можно было в концовке тайм-аут не взять? Загадка века! Да и вообще я не помню, чтобы овертайм проходил вообще без тайм-аутов???
"Все знают, как проигрывает Адетокумбо" и далее по тексту - тут можно спорить. Фирменный прием Янниса так-то работал, 3 игрока хит получил фолл-аут. Но проблема была с реализацией штрафных . "10 из 23 в матче" это катастрофически мало для Янниса. Предположу, что дело в спине. Кто смотрел игру, обратил внимание что бросал грек как-то по другому, чем обычно, что вполне может о болях в спине говорить.
Ну и давление. В большом спорте от него никуда. Яннис мажет штрафные, волнуется, мажет ещё больше. Бакс уступают в счете, и остальная команда начинает волноваться, ведь они же фавориты. А это всё ошибки-ошибки-ошибки. Глянуть статистику бросков всей команды в 4-ой четверти - так не поверишь что это победители регулярки.
Ну и отдельный респект Споэльстре. С такой скамейкой дойти до 2-ого раунда - уже успех. Но я желаю не останавливаться и взять титул.
Ну то есть они не просто толкались под кольцом на грани, а Батлер натурально пихнул двумя руками Пэта в корпус, когда тот уже находился в воздухе?
Ну и Джимми никогда не перестаёт удивлять. Не знаю лучше ли это его выступление чем то, что он творил в пузыре, но точно максимально близко.
Трешточить во время того как проигрываешь, а потом закрывать матч это удел великих игроков