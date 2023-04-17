«Партизан» объявил сбор средств для погашения долгов. Имена 1992 болельщиков будут выгравированы на паркете домашней арены

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Адриатическая лига Остоя Михайлович Баскетбол

Cербский «Партизан» подготовил специальную программу для погашения налогового долга в размере 7 000 000 долларов.

Акция под названием «Есть лишь один «Партизан» подразумевает под собой сбор средств от всех желающих помочь организации. Имя каждого пожертвовавшего будет обозначено на официальном сайте команды.

Кроме того, имена 1992 болельщиков, пожертвоваших наибольшую сумму, будут выгравированы на паркете домашней арены «Партизана». Обладатель самого крупного доната получит пожизненное место в первых рядах стадиона.

«Хоть и были некоторые сомнения по поводу такого сбора средств, мы решили принять предложение наших болельщиков, которые пришли к этой идее. Совет директоров станет первым в рядах пожертвовавших.

Таким способом мы покажем всем пример веры в инициативу болельщиков, их любовь и преданность, которые украшают наш клуб на протяжении всей истории», – сказал президент клуба Остоя Михайлович.

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3 комментария

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malinin
В среднем на домашние матчи белградской команды в Евролиге приходило 17 723 зрителя - есть шанс, что монетизируют такую фан-базу.
Другое дело - в местной ФНС не дураки сидят, обложат донаты доп.налогом.
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Александр Горлов
Ответ Сибирский литовец
7 миллионов - это 7 тысяч болельщиков скинутся по косарю и все их имена выбьют на паркете , и наверное на щите придётся ещё дописать и на трибунах
Тысяча долларов, мелочь какая (Нет)
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