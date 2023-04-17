Cербский « » подготовил специальную программу для погашения налогового долга в размере 7 000 000 долларов.

Акция под названием «Есть лишь один «Партизан» подразумевает под собой сбор средств от всех желающих помочь организации. Имя каждого пожертвовавшего будет обозначено на официальном сайте команды.

Кроме того, имена 1992 болельщиков, пожертвоваших наибольшую сумму, будут выгравированы на паркете домашней арены «Партизана». Обладатель самого крупного доната получит пожизненное место в первых рядах стадиона.

«Хоть и были некоторые сомнения по поводу такого сбора средств, мы решили принять предложение наших болельщиков, которые пришли к этой идее. Совет директоров станет первым в рядах пожертвовавших.

Таким способом мы покажем всем пример веры в инициативу болельщиков, их любовь и преданность, которые украшают наш клуб на протяжении всей истории», – сказал президент клуба Остоя Михайлович.

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