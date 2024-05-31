Стивен Эй Смит: «Нельзя говорить о том, что Кайри Ирвинг лучшая вторая звезда команды в истории, когда есть Скотти Пиппен и Коби Брайант»

Стивен Эй Смит прокомментировал место Кайри Ирвинга в истории.

Эксперт порассуждал на тему того, можно ли будет назвать лучшей второй звездой в истории , если « » победит в финале.

«Нельзя так говорить, когда есть Скотти Пиппен, помогавший . и Шакил О’Нил. Кайри Ирвинг – один из лучших вторых номеров в истории. Но у Скотти Пиппена шесть титулов и он один из лучших защитных игроков, которых мы видели. Кобе Брайант – Топ-10, Топ-5 в истории баскетбола, но он был помощником Шакила О’Нила, потому что тот являлся самой доминирующей силой на пике карьеры.

Кайри Ирвинг не может перескочить этих двоих. Но он может упоминаться в разговоре о 3-5-м местах в истории вторых звезд клубов», – заключил Смит.