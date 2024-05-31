Стивен Эй Смит: «Нельзя говорить о том, что Кайри Ирвинг лучшая вторая звезда команды в истории, когда есть Скотти Пиппен и Коби Брайант»

Теги Майкл Джордан Даллас Кобе Брайант Шакил О′Нил НБА Скотти Пиппен Кайри Ирвинг Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит прокомментировал место Кайри Ирвинга в истории.

Эксперт порассуждал на тему того, можно ли будет назвать Кайри Ирвинга лучшей второй звездой в истории НБА, если «Даллас» победит в финале.

«Нельзя так говорить, когда есть Скотти Пиппен, помогавший Майклу Джордану. Коби Брайант и Шакил О’Нил. Кайри Ирвинг – один из лучших вторых номеров в истории. Но у Скотти Пиппена шесть титулов и он один из лучших защитных игроков, которых мы видели. Кобе Брайант – Топ-10, Топ-5 в истории баскетбола, но он был помощником Шакила О’Нила, потому что тот являлся самой доминирующей силой на пике карьеры.

Кайри Ирвинг не может перескочить этих двоих. Но он может упоминаться в разговоре о 3-5-м местах в истории вторых звезд клубов», – заключил Смит.

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5 комментариев
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накинул на вентилятор и пошел за зарплатой
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Ну Шак Коби это лучший тандем в 21веке. При всем уважении к Ирвингу, которое ему еще надо зарабатывать)
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В этот день в 2003 году: Юный Коби набирает 100+ очков в межсезонной игре против мужской баскетбольной команды Университета Колорадо. Для просмотра загуглите "Коби в Колорадо, 2003".
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