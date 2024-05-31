Этторе Мессина, Казис Максвитис и Душан Алимпиевич – лучшие тренеры в карьере Артема Забелина

Теги Этторе Мессина УНИКС Артем Забелин Автодор Велимир Перасович Единая лига ВТБ Парма Казис Максвитис Душан Алимпиевич Ненад Димитриевич Баскетбол

Артем Забелин назвал лучших тренеров, с которыми ему приходилось работать.

«Было приятно работать с Казисом Максвитисом в «Парме».

Очень понравился Душан Алимпиевич, хотя он и проработал в «Автодоре» довольно короткий период времени. Когда жесткость идет ко всем игрокам, то ты ее не замечаешь. А если она избирательная — одного поглажу по головке, а другому напихаю, — это начинает нервировать. Душан был жесткий ко всем. Плюс у него хорошие идеи в защите. Не зря он сейчас так высоко котируется.

Вообще лучшим бы назвал Этторе Мессину, хотя я у него почти не играл.

Велимир Перасович очень требовательный и дотошный к мелочам. Если что-то не так сделали на тренировке, то всё переигрываем заново, пока не придем к тому, чего хотел тренер. При этом он дает результат и помогает игрокам прогрессировать. Посмотрите, каким в УНИКС приехал Димитриевич и каким он стал игроком сейчас. Это небо и земля. Велимир много пихал Нено, и это не прошло даром», – рассказал российский центровой о своем опыте.

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