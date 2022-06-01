Где смотреть Бостон — Голден Стэйт финал НБА 2022 плей-офф, во сколько, время начала игр

Весь баскетбольный мир находится в предвкушении финальной серии матчей НБА между командами «Бостон Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорс». Если «кельты» впервые сыграют в финале с 2010 года, то многие игроки в составе «воинов» прекрасно знают, что такое быть обладателем перстней чемпионов. За последние восемь лет это будет их шестой финал, причем с 2014 по 2018 годы они смогли завоевать три титула. Противостояние таит в в себе множество интриг, матчи вызывают ажиотаж и в их преддверии главный вопрос, где смотреть трансляции?

Еще несколько месяцев назад такой вопрос можно было не задавать. Финалы НБА в России всегда освещали официально различные телеканалы. Сейчас с этим проблема. На территории США официальным телевещателем является телекомпания АВС. Как всегда игры можно посмотреть по подписке на NBA TV, тут вам в помощь друзья и родственники, проживающие за границей, поскольку с российских карточек рассчитаться будет нельзя.

Другой вариант — просмотр финальной серии неофициально в группах ВКонтакте или Телеграм-каналах, в некоторых из них трансляции весьма качественные, но в то же время многое зависит от вашего интернет-провайдера и возможностей гаджета. Наконец, есть всевозможные неофициальные зарубежные сайты, попасть на которые можно благодаря установке VPN. Там также можно смотреть вполне качественные трансляции, но сразу приготовьтесь к потоку ненужной рекламы и спама. Любители НБА наверняка уже давно нашли для себя нужное место, где смотрят матчи плей-офф. А теперь перейдем к расписанию матчей финальной серии до четырех побед, время их начала указано московское.

Во сколько, время начала финалов Бостон – Голден Стэйт

3 июня, 04:00. «Голден Стэйт Уорриорс» — «Бостон Селтикс»

6 июня, 03:00. «Голден Стэйт Уорриорс» — «Бостон Селтикс»

9 июня, 04:00. «Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорс»

11 июня, 04:00. «Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорс»

14 июня, 04:00*. «Голден Стэйт Уорриорс» — «Бостон Селтикс»

17 июня, 04:00*. «Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорс» 20 июня, 03:00*. «Голден Стэйт Уорриорс» — «Бостон Селтикс»

* — в случае необходимости