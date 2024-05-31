«Портленд», «Мемфис» и «Чикаго» заинтересованы в Доноване Клингане

Донован Клинган участвует в драфте-2024 НБА.

Центровой претендует на выбор в первой десятке. В последнем прогнозе от ESPN Клинган оказался на 7-м месте.

По сообщениям источников, три клуба, « », « » и « », заинтересованы в услугах центрового и могут попытаться подняться на драфте, чтобы увеличить свои шансы на получение игрока.

Центровой набирал 15,3 очка, 8,3 подбора и 3,2 блока в среднем в «Мартовском безумии». 19 блоков – стали лучшим показателем в этой статистической категории с сезона-2015/16.

Клинган продемонстрировал хороший бросок с трехочковой линии в частных просмотрах.