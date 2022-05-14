Мэджик Джонсон: «Я смог бы заиграть в сегодняшней НБА»

Легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон считает, что смог бы преуспеть со своим стилем игры в современной лиге.

«Я смог бы сегодня делать то, что делал во времена своей карьеры. Ну, смотрите. Неужели вы думаете, что Лэрри Берд не смог бы попадать по кольцу в сегодняшнем баскетболе? В свое время у него хорошо это получалось. Майкл Джордан не смог делать то, что делал в годы своей карьеры? Когда ты хорош в чем-то, когда ты справился, когда ты выиграл…

Я побеждал на всех уровнях. Это умение добиваться цели, побеждать, оно само по себе не изменилось с тех пор, как я выходил на площадку. Мои слепые передачи отлично работали. Думаю, они проходили бы и сегодня. Когда вы хороши в чем-то, эпоха не имеет значения, вы все равно сможете это делать», – заявил Джонсон.

Джонсон три раза становился MVP НБА и пять раз выигрывал чемпионат.

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