«Фенербахче» предложил Майку Джеймсу 5 млн долларов за 2 года

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Майк Джеймс 1990 Монако Баскетбол

«Фенербахче» предложил Майку Джеймсу двухлетний контракт.

По информации инсайдера Христоса Харпидиса, турецкий клуб предложил разыгрывающему «Монако» двухлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона долларов за год.

Ранее сообщалось, что «Монако» намерен сохранить Джеймса в составе и предложил американскому разыгрывающему подписать новый контракт на три года и 9 миллионов евро.

Решение Джеймса будет зависеть от нового состава команды. Игрок хочет быть уверенным, что будет усиление.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
логично, зачем безумцу Мадар, какой-нибудь :)
онли Джеймс))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий