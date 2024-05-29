«Фенербахче» предложил Майку Джеймсу 5 млн долларов за 2 года
«Фенербахче» предложил Майку Джеймсу двухлетний контракт.
По информации инсайдера Христоса Харпидиса, турецкий клуб предложил разыгрывающему «Монако» двухлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона долларов за год.
Ранее сообщалось, что «Монако» намерен сохранить Джеймса в составе и предложил американскому разыгрывающему подписать новый контракт на три года и 9 миллионов евро.
Решение Джеймса будет зависеть от нового состава команды. Игрок хочет быть уверенным, что будет усиление.
онли Джеймс))