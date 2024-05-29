«Фенербахче» предложил Майку Джеймсу 5 млн долларов за 2 года

«Фенербахче» предложил Майку Джеймсу двухлетний контракт.

По информации инсайдера Христоса Харпидиса, турецкий клуб предложил разыгрывающему « » двухлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона долларов за год.

Ранее сообщалось, что «Монако» намерен сохранить Джеймса в составе и предложил американскому разыгрывающему подписать новый контракт на три года и 9 миллионов евро.

Решение Джеймса будет зависеть от нового состава команды. Игрок хочет быть уверенным, что будет усиление.