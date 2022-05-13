Мэджик Джонсон – о Хардене: «Нельзя так играть в матче, когда команда на грани вылета»

Прославленный игрок НБА Мэджик Джонсон критически отозвался о защитнике «Сиксерс» после шестого матча серии с «Хит» (90:99, 2-4).

Харден за 43 минуты набрал 11 очков при 4 из 9 с игры и отсутствии подходов к линии. В его активе также 4 подбора и 9 передач при 4 потерях.

«Джеймс Харден, нельзя так играть в матче, когда команда находится на грани вылета.

Всего два броска и ни одного набранного очка во второй половине?» – написал Мэджик в твиттере.

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