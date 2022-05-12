НБА представила новые кубки и награды в честь Лэрри Берда, Мэджика Джонсона, Боба Кузи и Оскара Робертсона

НБА представила новые кубки и награды в честь легендарных игроков Лэрри Берда, , Боба Кузи и Оскара Робертсона.

Во время финальных серий конференций, которые могут начаться в воскресенье или понедельник, будут вручены награда MVP Восточной конференции имени и награда MVP Западной конференции имени Мэджика Джонсона.

Новый кубок чемпиона Восточной конференции теперь будет назван в честь шестикратного чемпиона НБА Боба Кузи. Новый кубок чемпиона Западной конференции будет назван в честь чемпиона 1971 года .

Кубок Ларри О’Брайена, который вручается за победу в чемпионате НБА и впервые был представлен в 1977 году, также приобрел новый облик. Обновленная версия будет иметь круглую основу, на которой будут выгравированы имена всех предыдущих чемпионов НБА. Новый дизайн также получил кубок MVP финальной серии имени Билла Расселла.

Фото: официальный сайт НБА.

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