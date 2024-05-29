Дуэйн Уэйд будет работать на NBC в качестве эксперта на Олимпийских играх-2024

Теги Дуэйн Уэйд сборная США сборная США жен НБА Париж-2024 Баскетбол

Дуэйн Уэйд будет телевизионным экспертом на Олимпийских играх 2024 года.

Телеканал NBC подтвердил, что бывшая звезда НБА Дуэйн Уэйд будет работать в качестве эксперта на баскетбольных трансляциях с Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Уэйд будет работать вместе со спортивным комментатором Ноа Иглом.

Лачайна Робинсон будет экспертом на трансляциях матчей женской сборной США.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

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