Дуэйн Уэйд будет работать на NBC в качестве эксперта на Олимпийских играх-2024

Дуэйн Уэйд будет телевизионным экспертом на Олимпийских играх 2024 года.

Телеканал NBC подтвердил, что бывшая звезда НБА Дуэйн Уэйд будет работать в качестве эксперта на баскетбольных трансляциях с Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Уэйд будет работать вместе со спортивным комментатором Ноа Иглом.

Лачайна Робинсон будет экспертом на трансляциях матчей женской сборной США.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в .