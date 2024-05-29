Помимо «Филадельфии», еще две команды НБА готовы подписать максимальный контракт с Джимми Батлером

Как минимум три клуба НБА готовы предложить Джимми Батлеру максимальный контракт.

По словам журналиста The Miami Herald Энтони Чанга, помимо «Филадельфии», еще два клуба готовы подписать на максимальных условиях.

«Помимо «Сиксерс», согласно источникам в лиге, есть еще две команды, которые дали понять в кругах лиги, что готовы выменять Батлера и подписать с ним максимальный контракт. 14 сентября Батлеру исполнится 35 лет», – пишет Чанг.

Предполагается, что форвард «Майами» Батлер нацелен на получение 2-летнего максимального продления на 113 миллионов долларов. « », возможно, предпочтет обменять ветерана, а не работать над новой сделкой.