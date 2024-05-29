Помимо «Филадельфии», еще две команды НБА готовы подписать максимальный контракт с Джимми Батлером

Теги возможные переходы Майами Филадельфия НБА Джимми Батлер Баскетбол

Как минимум три клуба НБА готовы предложить Джимми Батлеру максимальный контракт.

По словам журналиста The Miami Herald Энтони Чанга, помимо «Филадельфии», еще два клуба НБА готовы подписать Джимми Батлера на максимальных условиях.

«Помимо «Сиксерс», согласно источникам в лиге, есть еще две команды, которые дали понять в кругах лиги, что готовы выменять Батлера и подписать с ним максимальный контракт. 14 сентября Батлеру исполнится 35 лет», – пишет Чанг.

Предполагается, что форвард «Майами» Батлер нацелен на получение 2-летнего максимального продления на 113 миллионов долларов. «Майами», возможно, предпочтет обменять ветерана, а не работать над новой сделкой.

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7 комментариев
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только продление это вступит в силу ещё через год
не в 35, а в 36 лет начнётся новый максимальный контракт для Батлера
ну-ну)
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Организм не обманешь, учитывая стиль игры Джимми
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В 34 года, максималка ) impressive
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Ни в какой другой команде он не выдаст и половины того, что показывает в Маями. Конкуренты тупо байтят Райли, чтобы раскошелился и забил платежку. Бьют по всем фронтам.
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Ответ scorp19
очень было бы интеерсно узнать список этих лохов. неужели Детройт и Вашингтон в гонке.
скорее Чикаго торгуют Заком и... и хз кто там третьи :D может Никсы захотят такое за Рэндла? Окла, которая вроде бы там, а как бы и чего-то не хватает?
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Ответ Zasadility
скорее Чикаго торгуют Заком и... и хз кто там третьи :D может Никсы захотят такое за Рэндла? Окла, которая вроде бы там, а как бы и чего-то не хватает?
Скинуть этих персонажей за Батлера было бы слишком кошерно для них
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