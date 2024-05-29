Бронни Джеймс принял окончательное решение участвовать в драфте НБА этого года
Бронни Джеймс станет одним из участников драфта НБА этого года.
Агент 19-летнего баскетболиста Рич Пол объявил, что тот «будет участвовать в драфте».
В среду для молодых игроков наступает дедлайн на то, чтобы снять свою кандидатуру с драфта НБА.
В дебютном сезоне NCAA Бронни набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру. Считалось, что неубедительное выступление может снизить шансы старшего сына Леброна Джеймса на выбор одним из клубов НБА на драфте и подтолкнуть его остаться еще на год в университетском баскетболе.
Бронни в середине мая удачно провел драфт-комбайн НБА в Чикаго. По итогам мероприятия он поднялся на 44 позиции и оказался на общем 54-м месте в рейтинге ESPN.
В данном случае все эти разговоры так или иначе имеют отношение к его отцу, а кто кто, но имя Джеймса во вселенной НБА стоит любого шума фактически. Странно этого не понимать.
Главная интрига, когда Бронни вновь станет Леброном и как его тогда называть? Леброн Джуниор? Леброн II?
Ну, по чесноку