Бронни Джеймс принял окончательное решение участвовать в драфте НБА этого года

Бронни Джеймс станет одним из участников драфта НБА этого года.

Агент 19-летнего баскетболиста Рич Пол объявил, что тот «будет участвовать в драфте».

В среду для молодых игроков наступает дедлайн на то, чтобы снять свою кандидатуру с драфта НБА.

В дебютном сезоне NCAA Бронни набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру. Считалось, что неубедительное выступление может снизить шансы старшего сына на выбор одним из клубов НБА на драфте и подтолкнуть его остаться еще на год в университетском баскетболе.

Бронни в середине мая удачно провел драфт-комбайн в Чикаго. По итогам мероприятия он поднялся на 44 позиции и оказался на общем 54-м месте в рейтинге ESPN.