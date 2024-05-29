Бронни Джеймс принял окончательное решение участвовать в драфте НБА этого года

Теги Леброн Джеймс НБА NCAA драфт НБА Бронни Джеймс Рич Пол Баскетбол

Бронни Джеймс станет одним из участников драфта НБА этого года.

Агент 19-летнего баскетболиста Рич Пол объявил, что тот «будет участвовать в драфте».

В среду для молодых игроков наступает дедлайн на то, чтобы снять свою кандидатуру с драфта НБА.

В дебютном сезоне NCAA Бронни набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру. Считалось, что неубедительное выступление может снизить шансы старшего сына Леброна Джеймса на выбор одним из клубов НБА на драфте и подтолкнуть его остаться еще на год в университетском баскетболе. 

Бронни в середине мая удачно провел драфт-комбайн НБА в Чикаго. По итогам мероприятия он поднялся на 44 позиции и оказался на общем 54-м месте в рейтинге ESPN.

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27 комментариев
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Ответ xQcoW
Будет мыть полы в перерывах максимум
Ты видел с какой скоростью они там в НБА швабрами елозят? Не каждое сердце выдержит.
+27
-3
+24
Ответ GLW
ради чего его в комментах постоянно унижают? чтобы что?
потому что шум, который стоит вокруг него совсем не соответствует уровню его таланта
+21
-4
+17
Ответ boller_73
Не Бронни принял, а Леброн так решил
скажи спасибо, хоть сериал не стали про решение снимать
+13
0
+13
Скорее всего коллегиальное решение. Видать батя таки решил где и как они вместе ластдэнсить будут.
+10
-1
+9
Ответ badaboom
Ты видел с какой скоростью они там в НБА швабрами елозят? Не каждое сердце выдержит.
Думаешь, полотенцем махать на скамейке тоже опасно для него?(
+9
0
+9
ради чего его в комментах постоянно унижают? чтобы что?
+12
-5
+7
Ответ GLW
ради чего его в комментах постоянно унижают? чтобы что?
Никакому другому ноунейму с драфта с линейкой 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи не уделяется столько внимания. Так что хэйт - это плата за имя.
+9
-3
+6
Не Бронни принял, а Леброн так решил
+8
-3
+5
Будет мыть полы в перерывах максимум
+10
-7
+3
Ответ GLW
ради чего его в комментах постоянно унижают? чтобы что?
Потому, что если бы его фамилия была бы не Джеймс, то он никому бы не был нужен.
+3
0
+3
Ответ evgshk
Никак. Упреки в его адрес - это прямое следствие неоправданно поднятому шуму в его же адрес. Л - логика.
Очевидно, что поднятый шум оправдан, потому что, Бронни сын Леброна и супер популярен. Я не понимаю с чего вы решили, что шум должен соотноситься с талантом игрока
+1
0
+1
Ответ ST-L
скажи спасибо, хоть сериал не стали про решение снимать
написание сценария для этого сериала пока в процессе
+1
0
+1
Ответ omega pepega
потому что шум, который стоит вокруг него совсем не соответствует уровню его таланта
А он тут причем?
+4
-3
+1
Ответ boller_73
Как только Леброн впервые публично заявил, что хочет сыграть с сыном, его будущее уже было определено
Никита Белоголовцев на этот счет недавно хорошо написал. Мы не знаем, чьих там амбиций больше.
+1
0
+1
Ответ GLW
и как его унижение влияет на кол-во шума?
Никак. Упреки в его адрес - это прямое следствие неоправданно поднятому шуму в его же адрес. Л - логика.
+2
-2
0
Ответ omega pepega
потому что шум, который стоит вокруг него совсем не соответствует уровню его таланта
и как его унижение влияет на кол-во шума?
+3
-3
0
Ответ omega pepega
потому что шум, который стоит вокруг него совсем не соответствует уровню его таланта
А сейчас шум вокруг какого-то игрока часто соответствует таланту этого игрока?
В данном случае все эти разговоры так или иначе имеют отношение к его отцу, а кто кто, но имя Джеймса во вселенной НБА стоит любого шума фактически. Странно этого не понимать.
0
0
0
Ответ boller_73
Не Бронни принял, а Леброн так решил
Ну Бронни это и есть Леброн. Вернее он был Леброн, но теперь он Бронни 😂
Главная интрига, когда Бронни вновь станет Леброном и как его тогда называть? Леброн Джуниор? Леброн II?
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Ответ boller_73
Не Бронни принял, а Леброн так решил
ЛеБрон старший решил за ЛеБрона младшего,где они оба проведут последний их сезон(два-три?) в лиге
0
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Ответ Radovan
Мы этого не знаем.
Как только Леброн впервые публично заявил, что хочет сыграть с сыном, его будущее уже было определено
+1
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0
Ответ badaboom
Ты видел с какой скоростью они там в НБА швабрами елозят? Не каждое сердце выдержит.
Это раз. Плюс ко всему, как показывет практика многих эфиров - всегда надо быть начеку и сильно не зевать. Ведь быстро удирать со шваброй в руках, когда на тебя несутся здоровенные и накачанные туши - та ещё задачка.
0
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Ответ xQcoW
Будет мыть полы в перерывах максимум
И всё равно будет получать больше чем ты раз в 1000
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Кто реально первый номер драфта?
Ну, по чесноку
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У человека сердце останавливалось. Какая НБА. Неужели Леброн настолько бесчеловечен, что готов сына принести в жертву своему наследию. Джеймис Лебротеон блин
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Считалось, что неубедительное выступление может снизить шансы старшего сына Леброна Джеймса на выбор одним из клубов НБА на драфте... но участие агента Рича Пола делает Бронни 2-м или 3-м пиком драфта
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