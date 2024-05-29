Лука Дончич поднялся на 9-е место в истории НБА по количеству трипл-даблов в плей-офф
Лука Дончич – девятый в истории НБА по количеству трипл-даблов в плей-офф.
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич оформил свой 9-й трипл-дабл в матчах плей-офф НБА, набрав 28 очков, 15 подборов и 10 передач в 4-м матче финала Западной конференции против «Миннесоты» (100:105, 3-1).
Это позволило ему переместиться на девятое место в истории лиги по количеству трипл-даблов в плей-офф. Словенец сравнялся по этому показателю с легендарным центровым Уилтом Чемберленом.
Мэджик Джонсон лидирует в списке с 30 трипл-даблами. У Леброна Джеймса – 28, у Николы Йокича – 18.
Топ-10 игроков НБА по количеству трипл-даблов в плей-офф:
1. Мэджик Джонсон – 30
2. Леброн Джеймс – 28
3. Никола Йокич – 18
4. Расселл Уэстбрук – 12
5. Джейсон Кидд – 11
6-8. Лэрри Берд – 10
6-8. Дрэймонд Грин – 10
6-8. Рэджон Рондо – 10
9-10. Уилт Чемберлен – 9
9-10. Лука Дончич – 9