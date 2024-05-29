Лука Дончич поднялся на 9-е место в истории НБА по количеству трипл-даблов в плей-офф

Теги Уилт Чемберлен Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич – девятый в истории НБА по количеству трипл-даблов в плей-офф.

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич оформил свой 9-й трипл-дабл в матчах плей-офф НБА, набрав 28 очков, 15 подборов и 10 передач в 4-м матче финала Западной конференции против «Миннесоты» (100:105, 3-1).

Это позволило ему переместиться на девятое место в истории лиги по количеству трипл-даблов в плей-офф. Словенец сравнялся по этому показателю с легендарным центровым Уилтом Чемберленом.

Мэджик Джонсон лидирует в списке с 30 трипл-даблами. У Леброна Джеймса – 28, у Николы Йокича – 18.

Топ-10 игроков НБА по количеству трипл-даблов в плей-офф:

1. Мэджик Джонсон – 30

2. Леброн Джеймс – 28

3. Никола Йокич – 18

4. Расселл Уэстбрук – 12

5. Джейсон Кидд – 11

6-8. Лэрри Берд – 10

6-8. Дрэймонд Грин – 10

6-8. Рэджон Рондо – 10

9-10. Уилт Чемберлен – 9

9-10. Лука Дончич – 9

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2 комментария
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Побьет. И Леброна с Джокером тоже обгонит
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Ответ SVR55
Побьет. И Леброна с Джокером тоже обгонит
Шансы обойти Меджика и Леброна хорошие, но Йокич тоже ещё будет набирать триплы.
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