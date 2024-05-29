Станислав Еремин: «ЦСКА находится в рабочем состоянии, а УНИКСу не хватает свежести»

Теги ЦСКА УНИКС Станислав Еремин Единая лига ВТБ Баскетбол

Станислав Еремин поделился своим мнением о финале Лиги ВТБ ЦСКА – УНИКС (2-0).

«Мы ждали не такого результата.

В первом матче ЦСКА контролировал игру, но выправил ситуацию, и это была наша игра, но мы не смогли ее забрать. Вчера ЦСКА победил заслуженно.

Эти две встречи показали, что ЦСКА находится в рабочем состоянии, а нам не хватает свежести. Из-за усеченности состава нагрузка падает на наших лидеров, по которым хорошо работает соперник в защите», – сказал советник президента УНИКСа.

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